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Рост популярности криптовалют вызвал острый дефицит видеокарт в России

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Рост популярности криптовалют вызвал острый дефицит видеокарт в России
В России наблюдается острый дефицит видеокарт для персональных компьютеров. Так, в Москве они практически исчезли из продажи, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких компьютерных магазинов.

По их словам, в последнее время покупатели зачастую берут сразу 200-300 и даже 600 таких комплектующих, утверждают они. При этом из-за ажиотажного спроса за последние полтора месяца видеокарты подорожали в среднем вдвое: например, устройство, стоившее весной 16 000-18 000 рублей, сейчас стоит более 30 000 рублей.

В одной из торговых точек смогли пообещать привезти видеокарту под заказ через неделю, в другой – только через 10 дней.

«За последние полтора-два месяца отгрузки видеокарт выросли в три раза. Спрос на рынке превышает предложение», — говорит сотрудник IT-дистрибутора Treolan.

Ажиотажный спрос представители магазинов напрямую связывают с увеличением пользователей ПК, добывающих криптовалюты. Также среди причин сложившейся ситуации называются существенный рост стоимости криптовалют в последние месяцы и массовый интерес к виртуальным деньгам: майнить стало так просто, что хотя бы попробовать это сделать решаются все больше и больше людей. Так, по словам сотрудника одного из банков, на сегодняшний день в России насчитываются уже десятки тысяч майнеров, и как предполагается, с начала года их количество выросло в 5-7 раз.

Впрочем, на практике индивидуальным майнерам добывать биткоины достаточно дорого и сложно, поэтому они чаще обращают свое внимание на более «легкие» и дешевые криптовалюты, например, Ethereum и Litecoin.

Как писал ранее ForkLog, производитель видеокарт NVIDIA готовится выпустить на рынок около 300 тысяч специализированных ускорителей, предназначенных специально для майнинга криптовалют.

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Метки
майниг криптовалюты, новости, россия
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