Как биржа Mt.Gox потеряла 700 000 биткоинов

Mt.Gox потеряла более 700 тысяч биткоинов в результате атаки “двойного вывода”. Это событие поразило даже самых пессимистичных наблюдателей. В результате такой большой потери биржа стала абсолютно неплатежеспособной и не смогла рассчитаться с клиентами.
Узкий круг лиц, связанных с руководством Bitcoin Foundation, знал о масштабах потерь биржи еще за неделю до публикации. И чтобы не создать панику в биткоин-сообществе, об этом не было объявлено публично.
На протяжении этого времени, важные персоны биткоин-мира в спешке пытались найти решение, которое предотвратило бы массовые потери биткоинов клиентами Mt.Gox, и массовое разочарование в криптовалютах среди широкой публики. В конфиденциальной презентации под названием “Поиск Кризисной Стратегии“ отражены попытки найти это решение. И вскоре произошла утечка этой презентации.
Согласно этому документу, у биржи не хватало более 744 000 биткоинов (средства клиентов и самой биржи). Также указано, что средства были потеряны в результате атаки “двойного вывода”. В кошельках биржи осталось всего лишь 2000 монет.
Но и это еще не все – у биржи была огромная недостача не только в биткоинах, но и в фиатных средствах. Разница между активами и обязательствами составляла более 20 миллионов долларов, судя по балансу, опубликованному в документе.
Многие уже давно догадывались, что Mt.Gox является безнадежным банкротом, и вышеупомянутый документ это подтверждает.
Вскоре сайт Mt.Gox стал недоступен, а любая торговая активность на этой бирже прекратилась. При этом, никаких заявлений или официальных сообщений сделано не было. Те же, кому удалось получить доступ к своим аккаунтам на Mt.Gox незадолго до полной потери связи с сайтом, сообщают, что при попытке выставить ордера на покупку или продажу у них появлялось сообщение “Трейдинг прекращен”.
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