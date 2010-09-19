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Стартап Wonderschool привлек $2 млн для своего сервиса домашних школ

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Стартап Wonderschool привлек $2 млн для своего сервиса домашних школ


Онлайн-маркетплейс Wonderschool, с помощью которого родители могут находить образовательные программы по уходу за своим ребенком на дому, сегодня объявил о привлечении 2 миллионов долларов в посевном раунде финансирования, возглавленном венчурной компанией First Round Capital. Кроме того, в текущем раунде участвовали Cross Culture Ventures, SoftTech VC, Lerer Ventures, FundersClub и Edelweiss.

”Существует настоящий кризис вокруг пространства по уходу за детьми, где на каждого специалиста в центре по уходу за ребенком приходится три или более детей, соперничающих за это место“, – заявил глава сервиса по раннему уходу и образованию Wonderschool Миа Приттс.

Стартап из Сан-Франциско Wonderschool помогает преподавателям и провайдерам услуг по уходу за детьми с лицензированием, настройкой программ, маркетингом и так далее. Главная цель данного проекта – помочь работающим родителям. Квалифицированные преподаватели могут использовать панель инструментов Wonderschool для управления своими программами, отслеживания учащихся и родителей и для планирования своего расписания. Wonderschool в настоящее время работает с 54 преподавателями и взимает 10% комиссию с их ежемесячного заработка.



Основатель и генеральный директор Wonderschool Крис Беннетт во время своего интервью изданию VentureBeat сообщил следующее: ”Только около семи процентов всех компаний предлагают программы для детей раннего возраста“. Эта цифра шокирует в свете того, что такие технологические гиганты, как Apple и Facebook, не предоставляют детские дневные центры в своих кампусах – даже в новой штаб-квартире Apple в Купертино (штат Калифорния), стоимостью 5 миллиардов долларов.

Согласно недавнему сообщению Bloomberg, на фоне того, как многие сервисы для семьи сегодня активно развиваются, центры дневного ухода находятся на пути к полному исчезновению.

Беннетт утверждает, что 150 родителей уже присоединились к программам Wonderschool в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Стартап планирует использовать полученные средства для расширения своего сервиса на 15 новых городов по всей территории США и найма новых сотрудников. Кроме того, компания находится в процессе приобретения одного из своих конкурентов Daybear.

Стартап Wonderschool был основан в 2016 году. В настоящее время в данной компании работает девять сотрудников.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/06/19/w...me-preschools/

https://text.ru/antiplagiat/5947d74410591
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