Google грозит штраф — больше 1 млрд евро. Компания ищет спасение в Amazon и Facebook Как сообщает издание The New York Times, уже до конца августа Еврокомиссия вынесет вердикт по обвинению компании Google в недобросовестной конкуренции. Потенциальный штраф – крупнейший в истории Евросоюза – составит более 1 млрд евро.



Расследование против Google Еврокомиссия ведет уже несколько лет. Основная причина состоит в том, что Google, имея доминирующую позицию на поисковом рынке (около 90% в Европе занимает именно поисковик компании), могла использовать свое положение для продвижения именно своих сервисов и услуг, отбирая возможности у своих конкурентов. Та же ситуация касается и платформы Android, на которую производители смартфонов вынуждены устанавливать софт компании.



За подобные действия Еврокомиссия может назначить штраф до 10% от выручки компании – до $7,6 мрлд. Но сейчас речь идет о более скромном штрафе – немногим больше 1 млрд евро. На данный момент крупнейшим считается штраф для Intel в 1,06 млрд евро, выставленный компании в 2009 году.



Юрист-консультант компании Кэнт Уолкер сообщил, что в расследовании Еврокомиссии не учитываются другие интернет-компании. Например, в Германии каждый третий начинает поиск товара с Amazon, затем открывает площадки, вроде eBay и DaWanda и только потом запускает Google. Схожая ситуация и в США: 55% сначала открывает Amazon, Google только на втором месте.







В отличие от Google, Amazon не только позволяет посмотреть товар и цены, но и приобрести его с возможностью доставки на следующий день. «Amazon – наш серьезный конкурент», — отметил Уолтер. То же касается и рынка интернет-рекламы, где серьезными игроками являются Facebook, Pinterest и т.д.



Отметим, что не так давно в РФ Google уже проиграла дело по доминированию Android на рынке и вынуждена заплатить штраф в размере $8 млн.



Еврокомиссия должна огласить свой вердикт ближе к концу августа. В The New York Times отметили, что на обычных пользователей штраф Google никак не отразится. Со временем компания должна будет изменить работу своих сервисов в соответствие с требованиями Еврокомиссии.



