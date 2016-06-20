Медицинский стартап ChartSpan привлек $16 млн. инвестиций

ChartSpan Medical Technologies, поставщик услуг по уходу за пациентами из Гринвилла (штат Южная Каролина) привлек венчурные инвестиции в сумме $16 млн.
Лид-инвестором раунда выступил Cypress Growth Capital, также в раунде приняли участие некоторые прежние инвесторы.
Компания собирается использовать финансирование для расширения своего присутствия в регионе Аппалачей. За последние 15 месяцев компания ChartSpan создала более 200 рабочих мест. Посредством финансирования компания рассчитывает создать еще 300 рабочих мест в течение следующих полутора лет.
Основанный братьями Патриком (CMO) и Джоном-Мичилом(CEO) Картерами ChartSpan предоставляет услуги по уходу за пациентами и координации обслуживания для систем здравоохранения и амбулаторной практики на всей территории США. Решения компании направлены на то, чтобы предоставить медицинским работникам максимальную компенсацию, улучшить координацию ухода за пациентами и обеспечить соблюдение принципа поощрительной платежной системы (MIPS) и расширенной платежной модели (APM).
Стартап окончил программу Health Accelerator Iron Yard, которую спонсирует Клиникой Майо, в 2013 году приложение ChartSpan стало самым загружаемым медицинским приложением для iOS в 2014, 2015 и 2016 годах в США и стратап был назван в числе 10 самых инновационных компаний Америки и 10 самых популярных цифровых стартапов.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/chart...l-funding.html
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