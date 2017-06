Lonsdayl Премиум



Зачем Amazon купила сеть магазинов Whole Foods?







В покупке кроется ряд стратегических целей. Во-первых, приобретая Whole Foods, в руки технологического гиганта попадает 440 американских розничных магазинов — физические точки реализации продукции должны укрепить программу AmazonFresh, службу доставки продуктов питания. В записке клиентам аналитик Bernstein написал: «Чтобы эффективно отправлять продукты клиентам нужно получить физические точки (где можно формировать, собирать заказы и отдавать их) рядом с потребителями. Магазины Whole Foods идеально для этого подходят. Они не будут похожи на обычные розничные магазины через пять лет, но будут располагаться там же».



По словам аналитиков Credit Suisse, развитие программы AmazonFresh проходит медленнее, чем ожидалось. Для быстрого роста Amazon в сфере доставки продуктов крайне необходимы новые физические магазины, особенно учитывая мартовское нововведение — AmazonFresh Pickup. Услуга позволяет клиентам заказать свежие продукты, а затем прийти и забрать в нужном месте свой заказ. Пока доступ к Pickup есть только в двух местах в Сиэтле, но покупка розничного гиганта позволит компании быстро масштабировать деятельность в новом направлении.



По словам аналитиков Credit Suisse, закрытая в пятницу сделка расширит выбор продуктов для пользователей AmazonFresh, а также укрепит позицию Amazon в переговорах с поставщиками. В свою очередь, аналитики Bernstein считают, что покупка Whole Foods приведет к росту бизнеса Amazon в сфере продуктов питания — постоянно растущем рынке в США и других развитых странах. Сервис Whole Foods 365 Everyday Value уже популярен, благодаря чему компания сможет расширить свой охват. Технологический гигант сэкономит много времени, ведь на развитие отдельного частного бренда необходимо много времени.



Инвесторы тепло приняли новость о новой покупке, о чем говорит рост цены акций Amazon и Whole Foods.









