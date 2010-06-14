Украинцы смогут перечислять валюту на основании электронных индивидуальных лицензий

Национальный банк Украины вводит выдачу Украинский валютных лицензий в электронной форме. Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии (е-лицензии) на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
На основании е-лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 000 долларов США (в эквиваленте).
Воспользоваться электронной лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций:
- для инвестиций за границу
- по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины,
- с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную системы "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций" (АИС).
Чтобы получить е-лицензию физическое лицо должно обратиться в любой уполномоченный банк, в котором она имеет открытый собственный счет, и представить следующие документы (в бумажной или электронной форме):
- заявление в НБУ о выдаче электронной лицензии,
- документы, свидетельствующие о наличии у этого физического лица доходов в сумме, достаточной для осуществления перевода средств на основании электронной лицензии,
- оригиналы или копии документов, подтверждающих цель осуществления перевода из Украины (кроме случая перевода средств на свой счет).
В свою очередь, уполномоченный банк при условии соответствия представленной заявителем информации направляет в Национальный банк запрос в электронном виде средствами АИС для выдачи этому лицу электронной лицензии. На основании такого запроса Национальный банк в автоматизированном порядке выдает физическому лицу е-лицензию путем внесения учетной записи в АИС, о чем банк сообщает клиенту.
Такая упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физическими лицами соответствующих валютных операций. В то же время, по оценкам Национального банка, объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.
Эта система утверждена Постановлением Правления НБУ №54 от 15 июня 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Физические лица смогут воспользоваться ею с 3 июля 2017 года.
По материалам НБУ
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