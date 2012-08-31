Что нового ожидается в аппаратном кошельке Trezor 2

Большинство криптовалютных пользователей стремится найти безопасный и защищённый способ хранения монет. И это нормально, ведь держать средства на бирже – решение, мягко говоря, не самое надежное. В последнее время большой популярностью у приверженцев криптовалют пользуются аппаратные кошельки. Недавно производитель первого аппаратного кошелька Trezor - компания Satoshi Labs - объявила, что в ближайшем будущем планируtт выпустить кошелёк Trezor 2. Чем же новая версия будет отличаться от оригинальной?



Новости о запуске нового аппаратного кошелька всегда радуют. Когда Satoshi Labs представила свой первый кошелёк Trezor, его встретили с распростёртыми объятиями. И это не удивительно, ведь аппаратный кошелёк - отличное решение для защиты и хранения биткоинов, и по довольно выгодной цене. Trezor получил широкое распространение и стал эталоном для решений других производителей. Однако, компания не останавливается на достигнутом и ищет способы дальнейшей оптимизации своих продуктов. В результате несколько месяцев назад была создана пилотная модель Trezor 2.



Разработка Trezor 2 ведётся уже довольно давно. На оптимизацию существующей модели потребовалось достаточно много времени. За последние полтора года оригинальный кошелёк Trezor уже пережил несколько серьёзных обновлений ПО. Поэтому перепрыгнуть оригинальное устройство будет достаточно сложно, хотя компания нацелена именно на это.



Краткий обзор TREZOR 2



Одно из наиболее заметных обновлений - то, что Trezor 2 будет оснащён полноцветным сенсорным дисплеем, что само по себе уже является интересным решением.



Кроме того, в Trezor 2 будет присутствовать слот для карты MicroSD, который можно будет использовать для отдельного хранения данных или в качестве способа хранения копии закрытых ключей в режиме оффлайн. И последнее, но не менее важное – процессору устройства также предстоит несколько серьёзных изменений. Более быстрый процессор – всегда хорошо, несмотря на то, что оригинальный Trezor нельзя назвать медленным. Тем не менее, самые серьёзные изменения произойдут внутри.



Прежде всего, появится новый набор инструментов TREZOR Core. Все пользователи, работающие сейчас с Trezor 2, смогут участвовать в развитии кода проекта, используя язык Python. Дополнительно, при желании разработчики могут создать заказную версию прошивки. Это очень похоже на заказное ПЗУ на смартфоне Android.



Все эти обновления достаточно серьёзны для кошелька Trezor. Участие членов сообщества в оптимизации кода и внедрении новых функций – достаточно неожиданное решение. С другой стороны, компания не берёт на себя ответственности за безопасность стороннего кода.



На данный момент пока не ясно, когда кошелёк Trezor 2 будет доступен для предзаказа и какова будет его цена. Стоимость устройств первого поколения составляет 99 долларов. Как ожидается, следующая версия будет стоить немного дороже. Вероятно, в ближайшие недели SatoshiLabs предоставит больше информации.



Источник Большинство криптовалютных пользователей стремится найти безопасный и защищённый способ хранения монет. И это нормально, ведь держать средства на бирже – решение, мягко говоря, не самое надежное. В последнее время большой популярностью у приверженцев криптовалют пользуются аппаратные кошельки. Недавно производитель первого аппаратного кошелька Trezor - компания Satoshi Labs - объявила, что в ближайшем будущем планируtт выпустить кошелёк Trezor 2. Чем же новая версия будет отличаться от оригинальной?Новости о запуске нового аппаратного кошелька всегда радуют. Когда Satoshi Labs представила свой первый кошелёк Trezor, его встретили с распростёртыми объятиями. И это не удивительно, ведь аппаратный кошелёк - отличное решение для защиты и хранения биткоинов, и по довольно выгодной цене. Trezor получил широкое распространение и стал эталоном для решений других производителей. Однако, компания не останавливается на достигнутом и ищет способы дальнейшей оптимизации своих продуктов. В результате несколько месяцев назад была создана пилотная модель Trezor 2.Разработка Trezor 2 ведётся уже довольно давно. На оптимизацию существующей модели потребовалось достаточно много времени. За последние полтора года оригинальный кошелёк Trezor уже пережил несколько серьёзных обновлений ПО. Поэтому перепрыгнуть оригинальное устройство будет достаточно сложно, хотя компания нацелена именно на это.Одно из наиболее заметных обновлений - то, что Trezor 2 будет оснащён полноцветным сенсорным дисплеем, что само по себе уже является интересным решением.Кроме того, в Trezor 2 будет присутствовать слот для карты MicroSD, который можно будет использовать для отдельного хранения данных или в качестве способа хранения копии закрытых ключей в режиме оффлайн. И последнее, но не менее важное – процессору устройства также предстоит несколько серьёзных изменений. Более быстрый процессор – всегда хорошо, несмотря на то, что оригинальный Trezor нельзя назвать медленным. Тем не менее, самые серьёзные изменения произойдут внутри.Прежде всего, появится новый набор инструментов TREZOR Core. Все пользователи, работающие сейчас с Trezor 2, смогут участвовать в развитии кода проекта, используя язык Python. Дополнительно, при желании разработчики могут создать заказную версию прошивки. Это очень похоже на заказное ПЗУ на смартфоне Android.Все эти обновления достаточно серьёзны для кошелька Trezor. Участие членов сообщества в оптимизации кода и внедрении новых функций – достаточно неожиданное решение. С другой стороны, компания не берёт на себя ответственности за безопасность стороннего кода.На данный момент пока не ясно, когда кошелёк Trezor 2 будет доступен для предзаказа и какова будет его цена. Стоимость устройств первого поколения составляет 99 долларов. Как ожидается, следующая версия будет стоить немного дороже. Вероятно, в ближайшие недели SatoshiLabs предоставит больше информации.

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