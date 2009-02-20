Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 19:23
Сегодня, 18:33
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,310
Благодарностей: 1,287
УГ: 13
BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Я не админ! Старт проекта 18.06.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITEXPLOSION LIMITED
Компания BitExplosion Limited за годы эксклюзивной работы с крупными инвесторами прошли все этапы развития и, благодаря огромной первоначальных инвестиций, удалось установить себя в списке лидеров облака горнодобывающей промышленности. BitExplosion Limited не используется растрачивать время.
Именно поэтому компания не останавливается на проверенных временем технологий в области криптовалюта производства и торговли, но и инвестирует значительную часть своей прибыли в разработке, создании и реализации инновационных горнодобывающих и торговых алгоритмов, которые являются основой работа программных систем высокопроизводительных и смарт-ботов. Мы открываем возможность новых инвесторов, чтобы стать частью нашей большой компании, и уже начинают извлекать выгоду из нашего совместного успеха.
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10%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Мин. 0,001 BTC
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Мин. 10 BTC
Макс неограничен
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант
Официальная компания
Посмотреть сертификат
SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar: NAMECHEAP, INC.
Hosting provider: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns13.strongns.biz
ns15.strongns.net
ns15.strongns.biz
ns55.strongns.net
ns55.strongns.biz
ns13.strongns.net
Ознакомиться с проектом Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitexplosion.io/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад: 1BTC Hash:
8cc2749ffcf7e513bc3007737a9f0b119dfdaa1dd9c6c3fb35 2e6a4abfa759aa
Сегодня, 18:47
#
2
Специалист
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 727
Благодарностей: 105
УГ: 6
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Сегодня, 19:00
#
3
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,830
Благодарностей: 6,036
УГ: 72
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Что новое - Надо идти Копилку трусить опять
Скоро вернусь
Сегодня, 19:05
#
4
Интересующийся
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 197
Благодарностей: 4
УГ: 0
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от
Musya Rich
Что новое - Надо идти Копилку трусить опять
Скоро вернусь
Как вы играете $$$ ?
Сегодня, 19:06
#
5
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,633
Благодарностей: 758
УГ: 6
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
сырой какой то, диз не понравился, да и название "биткойн - взрыв" не внушает доверия. Взорвет он кошельки вкладчиков и посыпятся из них биточки ..
__________________
Получаю много халявных биткойнов
тут Смотрю рекламу и получаю $$$ тут | И тут |интересны хайпы? => заведи
Perfect Money
Сегодня, 19:14
#
6
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: BlackMagic Design
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 7,005
Благодарностей: 1,309
УГ: 0
Прикольно, если попытаться отправить сообщения по ссылке
отправляют на -
support@hashermine.io
Сегодня, 19:16
#
7
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,830
Благодарностей: 6,036
УГ: 72
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от
FEDREZERV
название "биткойн - взрыв" не внушает доверия. Взорвет он кошельки вкладчиков и посыпятся из них биточки ..
Мой первый Разорвался
You just sent 0.50087544 BTC
c9d6dceb07106f66773789809a14ef45b3b930f0d55408da0c f6039c6244cd6c
Сегодня, 19:18
#
8
Профессионал
Имя:
Роман
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2015
Сообщений: 1,752
Благодарностей: 1,443
УГ: 9
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от
Musya Rich
Надо идти Копилку трусить опять
Так это не копилка
Админ включи план на
7%
в сутки, а то 10% для меня многовато
Сегодня, 19:20
#
9
Премиум
Имя:
VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 2,847
УГ: 21
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
деп!
You've successfully sent BTC (worth $ 0.50087544 USD) to 3JD7N1p9eRfk6WczdSzSRwYZVAn7YodNrY.
1,266.91
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Сегодня, 19:23