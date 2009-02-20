Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:33
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,310
Благодарностей: 1,287
УГ: 13
КП: 0.437
подарки
BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Я не админ!
Старт проекта 18.06.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITEXPLOSION LIMITED
Компания BitExplosion Limited за годы эксклюзивной работы с крупными инвесторами прошли все этапы развития и, благодаря огромной первоначальных инвестиций, удалось установить себя в списке лидеров облака горнодобывающей промышленности. BitExplosion Limited не используется растрачивать время.

Именно поэтому компания не останавливается на проверенных временем технологий в области криптовалюта производства и торговли, но и инвестирует значительную часть своей прибыли в разработке, создании и реализации инновационных горнодобывающих и торговых алгоритмов, которые являются основой работа программных систем высокопроизводительных и смарт-ботов. Мы открываем возможность новых инвесторов, чтобы стать частью нашей большой компании, и уже начинают извлекать выгоду из нашего совместного успеха.
Тарифные планы:


10%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Мин. 0,001 BTC
Макс. 4.99999999 BTC

12%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Мин. 5 BTC
Макс. 9.99999999 BTC

15%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Мин. 10 BTC
Макс неограничен


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar: NAMECHEAP, INC.
Hosting provider: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns13.strongns.biz
ns15.strongns.net
ns15.strongns.biz
ns55.strongns.net
ns55.strongns.biz
ns13.strongns.net


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitexplosion.io/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад: 1BTC Hash:
8cc2749ffcf7e513bc3007737a9f0b119dfdaa1dd9c6c3fb35 2e6a4abfa759aa
__________________
BITEXPLOSION- 10% в день - рефбек 5% от депа
BITPALAS- 10% в день - рефбек 5% от депа
davidd на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alexvv11 (Сегодня), Musya Rich (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:47
#2
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 727
Благодарностей: 105
УГ: 6
КП: 0.000
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Депозит
0.01237544 БТЦ
31.12 долларов США
https://btc.blockr.io/tx/info/5e3962...1622e89ffd91c6
Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 19:00
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,830
Благодарностей: 6,036
УГ: 72
КП: 0.388
подарки
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Что новое - Надо идти Копилку трусить опять
Скоро вернусь
__________________
BITPALAS LTD - 10% в день
BITEXPLOSION LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 19:05
#4
Интересующийся
 
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2017
Сообщений: 197
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Что новое - Надо идти Копилку трусить опять
Скоро вернусь

Как вы играете $$$ ?
__________________
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dani0601 на форуме  
Старый Сегодня, 19:06
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,633
Благодарностей: 758
УГ: 6
КП: 0.170
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
сырой какой то, диз не понравился, да и название "биткойн - взрыв" не внушает доверия. Взорвет он кошельки вкладчиков и посыпятся из них биточки ..
__________________
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FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 19:14
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: BlackMagic Design
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 7,005
Благодарностей: 1,309
УГ: 0
КП: 0.329
Прикольно, если попытаться отправить сообщения по ссылке


отправляют на - support@hashermine.io
tunderdim на форуме  
Старый Сегодня, 19:16
#7
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,830
Благодарностей: 6,036
УГ: 72
КП: 0.388
подарки
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
название "биткойн - взрыв" не внушает доверия. Взорвет он кошельки вкладчиков и посыпятся из них биточки ..
Мой первый Разорвался

You just sent 0.50087544 BTC
c9d6dceb07106f66773789809a14ef45b3b930f0d55408da0c f6039c6244cd6c
__________________
BITPALAS LTD - 10% в день
BITEXPLOSION LTD - 10% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#8
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Регистрация: 11.07.2015
Сообщений: 1,752
Благодарностей: 1,443
УГ: 9
КП: 0.000
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Надо идти Копилку трусить опять
Так это не копилка
Админ включи план на 7% в сутки, а то 10% для меня многовато
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Roman Invest на форуме  
Старый Сегодня, 19:20
#9
Премиум
Премиум
 
Аватар kissska
 
Имя: VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,750
Благодарностей: 2,847
УГ: 21
КП: 0.000
подарки
Re: BITEXPLOSION LTD - bitexplosion.io
деп!
You've successfully sent 0.50087544 BTC (worth $1,266.91 USD) to 3JD7N1p9eRfk6WczdSzSRwYZVAn7YodNrY.
__________________
МОЙ МОДНЫЙ БОТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ. ВСЕ ЛУЧШЕЕ ЗДЕСЬ
kissska на форуме  
Сказали спасибо:
Roman Invest (Сегодня)
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