Индия достигла 10% общего объема ежемесячных торгов Биткойн / Доллар

Согласно данным от компании ARCH Blockchain Products Lead Chris Burniske, Индия, в прошлом месяце, провела более 10% объемов торгов USD/BTC.
Воспроизводя график основных торговых рынков через Twitter, в четверг, Берниске (Burniske) подчеркнул растущую роль Индии на биржевом рынке, на которую приходилось более 10 процентов от общего числа за месяц (до 15 июня).
Берниске добавил также, что ему «любопытно», что это будет значить, для дальнейшего движения Биткойна.
История Индии в области торговой деятельности одна из постоянно растущих. Несмотря на смешанные сигналы от центрального банка страны и чиновников, растущая неопределенность вокруг рупии утвердила позицию Биткойна среди инвесторов в Индии, ищущих надежное средство сбережения.
Данные рынка бирж от Coin Dance демонстрируют широкую тенденцию к росту на неделе, недавнюю волну, связанную с небольшим спадом Биткойна в конце мая, где цены упали ниже $2000.
Некоторые биржи Биткойна в Индии достигли позитивных отметок раньше всех, Zebpay сообщила о переходе ключевой вехи загрузи своего приложения, и заняла 7-е место в App Store Apple, в категории финансы.
Между тем, банковская индустрия Индии, также интересуется преимуществами технологии блокчейн, успешно запустив в прошлом месяце совместную схему, известную под название как «Bankchain».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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