Эфириум Классик стал первым крипто-активом, данные о котором доступны в Bloomberg

Эфириум Классик вошёл в историю как первая цифровая валюта, аналитические данные по которой стали доступны в Bloomberg-терминале.



Барри Зилберт, учредитель Фонда Эфириума Классик, управляемого его же компанией Grayscale Investments, внимательно следил за ситуацией.



Цитата: Еще одна важная веха для Эфириума Классик(и @GrayscaleInvest)…впервые в Bloomberg-терминале появились данные об исследовании цифровой валюты https://t.co/nco3AlXxKi



Это явилось ещё одним проявлением особой заботы Зилберта об Эфириуме Классик, подтверждений которой было уже немало.



Недавно лондонская торговая платформа eToro, вслед за крупной китайской криптовалютной биржей BTCC, объявила об открытии торговых пар с ETC.



Несмотря на бычьи настроения сообщества, момент для объявления Bloomberg был выбран, возможно, не самый благоприятный, так как он совпал по времени с падением цены Биткойна, который потянул за собой и все без исключения альткойны.



На момент выхода статьи, цена ETC за 24 часа снизилась на 15,5 процентов на фоне падения цены Биткойна до 2100 долларов. Однако это падение было не настолько глубоким, как у Эфириума, цена которого снизилась почти на 20 процентов, до уровня чуть более 300 долларов.



Тем временем, материнская компания Grayscale, Digital Currency Group (DCG), вошла в число лучших инвесторов в области финансовых технологий по данным FinTech Global.



Цитата: Команда @DCGco гордится быть в числе лучших #FinTech инвесторов – мы инвестировали в более чем 100 компаний! Мы благодарны @Fintech_Global за признание наших успехов. pic.twitter.com/7rC4ljwWGT



За анализируемый период с 2014 года по 1-й квартал 2017 года DCG закрыла 76 сделок, уступив по этому показателю только Y-Combinator и 500 Startups.



