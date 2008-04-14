Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,605 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CryptoCoin - cryptocoin.bz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:11
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,018
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CryptoCoin - cryptocoin.bz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: CRYPTO COIN SHARE LIMITED

Планы nvestment 100,7% - 150% после 1 дня, 106% - 550% через 8 дней, 112% -1000% через 15 дней, 123% -2500% через 30 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
CRYPTO COIN SHARE LIMITED является дочерней компанией Genesis Mining. Genesis Mining находится в Исландии и является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся криптовалютами добычи полезных ископаемых, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, и многие из них по-прежнему недооценивают криптовалютность.
Размещение Genesis Mining Company в Исландии из-за дешевой электроэнергии, производимой на геотермальных электростанциях, и снижение затрат на охлаждающее оборудование, используемое в криптовалютной обработке.
По нашим оценкам, только климатические факторы (а именно низкая температура окружающей среды) дают тройной выигрыш в стоимости кризисов по сравнению с Европой и Северной Америкой и пятью по сравнению с Китаем и Индией.
Инвестиционные планы:

Цитата:
150% после 150 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План $ 10.00 - $ 500.00 1.00


150% после 1 дня
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 100,70
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 103,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 105,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 115,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 125,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 150,00


550% после 8 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 106,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 132,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 150,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 260,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 320,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 550,00


1000% после 15 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 112,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 190,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 220,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 475,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 550,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 1000,00


2500% после 30 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 123,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 340,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 400,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1000,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 1150,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 2500,00


4000% после 45 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 135,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 550,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 640,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1675,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 2000,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 4000,00

И более ...
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Domain Information
Domain:
cryptocoin.bz
Registrar:
NameCheap, Inc.
Registration Date:
2017-06-06
Expiration Date:
2018-06-06
Updated Date:
2017-06-07
Status:
clientTransferProhibited
serverTransferProhibited
Name Servers:
ns13.koddos.com
ns14.koddos.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179449744
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14834260 (CryptoCoin)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Crypto Coin Share Limited User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alex356
ФСБ России заплатит $50 млн за сведения о теракте А321
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
moneytraffic - moneytraffic.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Roman101
National Westminster Bank выпустит карточки для пользователей Webtransfer
От Roman101 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Анна Чернобай
Клиенты крупнейших банков получают спам-письма, похищающие криптовалюту
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Weston-super-Mare
Как каперы, спасаются от перепродажи своих ставок?
От Weston-super-Mare в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
Всем привет!
От spawn2014 в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
413,605
Тем
474,566
Сообщений
11,757,985

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube