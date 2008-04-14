CryptoCoin - cryptocoin.bz

Планы nvestment 100,7% - 150% после 1 дня, 106% - 550% через 8 дней, 112% -1000% через 15 дней, 123% -2500% через 30 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 3%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от KoDdos
Перевод с Google:
Цитата:
CRYPTO COIN SHARE LIMITED является дочерней компанией Genesis Mining. Genesis Mining находится в Исландии и является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся криптовалютами добычи полезных ископаемых, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, и многие из них по-прежнему недооценивают криптовалютность.
Размещение Genesis Mining Company в Исландии из-за дешевой электроэнергии, производимой на геотермальных электростанциях, и снижение затрат на охлаждающее оборудование, используемое в криптовалютной обработке.
По нашим оценкам, только климатические факторы (а именно низкая температура окружающей среды) дают тройной выигрыш в стоимости кризисов по сравнению с Европой и Северной Америкой и пятью по сравнению с Китаем и Индией.
Инвестиционные планы:
Цитата:
150% после 150 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План $ 10.00 - $ 500.00 1.00
150% после 1 дня
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 100,70
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 103,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 105,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 115,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 125,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 150,00
550% после 8 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 106,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 132,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 150,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 260,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 320,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 550,00
1000% после 15 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 112,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 190,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 220,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 475,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 550,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 1000,00
2500% после 30 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 123,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 340,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 400,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1000,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 1150,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 2500,00
4000% после 45 дней
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 135,00
План 2 $ 251,00 - $ 300,00 550,00
План 3 $ 301,00 - $ 500,00 640,00
План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1675,00
План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 2000,00
План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 4000,00