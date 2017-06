Naale Премиум



CryptoCoin - cryptocoin.bz Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: CRYPTO COIN SHARE LIMITED



Планы nvestment 100,7% - 150% после 1 дня, 106% - 550% через 8 дней, 112% -1000% через 15 дней, 123% -2500% через 30 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 3%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от KoDdos



Перевод с Google:



Цитата: CRYPTO COIN SHARE LIMITED является дочерней компанией Genesis Mining. Genesis Mining находится в Исландии и является одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся криптовалютами добычи полезных ископаемых, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, и многие из них по-прежнему недооценивают криптовалютность.

Размещение Genesis Mining Company в Исландии из-за дешевой электроэнергии, производимой на геотермальных электростанциях, и снижение затрат на охлаждающее оборудование, используемое в криптовалютной обработке.

По нашим оценкам, только климатические факторы (а именно низкая температура окружающей среды) дают тройной выигрыш в стоимости кризисов по сравнению с Европой и Северной Америкой и пятью по сравнению с Китаем и Индией. Инвестиционные планы:



Цитата: 150% после 150 дней

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План $ 10.00 - $ 500.00 1.00





150% после 1 дня

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 100,70

План 2 $ 251,00 - $ 300,00 103,00

План 3 $ 301,00 - $ 500,00 105,00

План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 115,00

План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 125,00

План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 150,00





550% после 8 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 106,00

План 2 $ 251,00 - $ 300,00 132,00

План 3 $ 301,00 - $ 500,00 150,00

План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 260,00

План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 320,00

План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 550,00





1000% после 15 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 112,00

План 2 $ 251,00 - $ 300,00 190,00

План 3 $ 301,00 - $ 500,00 220,00

План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 475,00

План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 550,00

План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 1000,00





2500% после 30 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 123,00

План 2 $ 251,00 - $ 300,00 340,00

План 3 $ 301,00 - $ 500,00 400,00

План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1000,00

План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 1150,00

План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 2500,00





4000% после 45 дней

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 135,00

План 2 $ 251,00 - $ 300,00 550,00

План 3 $ 301,00 - $ 500,00 640,00

План 4 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 1675,00

План 5 $ 1001,00 - $ 5000,00 2000,00

План 6 $ 5001,00 - $ 50000,00 4000,00



И более ... Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Domain Information

Domain:

cryptocoin.bz

Registrar:

NameCheap, Inc.

Registration Date:

2017-06-06

Expiration Date:

2018-06-06

Updated Date:

2017-06-07

Status:

clientTransferProhibited

serverTransferProhibited

Name Servers:

ns13.koddos.com

ns14.koddos.com



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 179449744

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14834260 (CryptoCoin)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to Crypto Coin Share Limited User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$103%PуководствоComodo CA LimitedKoDdosПеревод с Google:Мой вклад:

www.invest -tracing. com

