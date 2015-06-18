Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Майнер на Minergate

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 22:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.04.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Майнер на Minergate
Miner Minergate

Особенности:
- Майнинг на Minergate
- CPU и GPU
- Майнинг Всех монет на пуле Minergate а именно:
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Monero (XMR)
Bytecoin (BCN)
FantomCoin (FCN)
QuazarCoin (QCN)
DigitalNote (XDN)
MonetaVerde(MCN)
Dashcoin (DSH)
Infinium-8 (INF8)

а так же можно майнить сразу по две монеты!

FCN+XMR
FCN+QCN
FCN+DSH
FCN+INF8
MCN+QCN
MCN+DSH
MCN+INF8

- майнер добавляется в планировщик задач и если он удаляется то через время опять всплывает;
- автоопределение ядер для майнинга авто понижение или повышение.
- отключение спящего режима на пк где работает майнер;
- Поддержка только 32bit или 64bit сиcтем(Вы получаете сразу два!)
- АВ не палится
- отлично склеивается с другими прогами
- Создаётся исключительно в целях ознакомления
- за использование данного майнера всю ответственность пользователь берёт на себя!

Проверка на Вирусы http://viruscheckmate.com/id/zot2tBDNl043#checktype3

По всем вопросам пишем в телегу https://t.me/joinchat/AAAAAEOX8rer-g0ure3lfg
CriptoMike вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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