ClassPass привлек $70 миллионов для фитнеса по подписке

ClassPass, служба по подписке для занятий фитнесом, закрыла раунд финансирования в Серии С, получив 70 миллионов долларов. Раунд возглавила компания Temasek при участии Acequia Capital, CRV, General Catalyst, GV, M13 и Thrive.
Согласно пресс-релизу, ClassPass удвоил свою базу пользователей в прошлом году. ClassPass работает путем переосмысления бизнес-модели в фитнесе. Пользователи платят ClassPass за ежемесячное членство в службе, что предоставляет им доступ к сотням занятий по фитнесу, а также время в тренажерном зале. Кроме того, это дает пользователям дополнительное удобство в поиске и бронировании занятий с помощью мобильного приложения. Хотя сервис показывает быстрый рост, это не означает, что для ClassPass все было легко.
Первоначально компания, которая тогда еще называлась Classtivity, изо всех сил пыталась выжить, и первые два года были потрачены на то, чтобы понять как действовать. В конце концов, команда поняла, что просто обеспечение бронирования не обязательно приведет к конверсии. Однако с моделью подписки компания продолжает успешно развиваться.
Тем не менее, в прошлом году ClassPass была вынуждена повысить цены, чтобы выровнять маржу среди всех своих пользователей. Ранее пользователи, которые нечасто пользовались сервисом, субсидировали большое число активных пользователей, что затрудняло продолжение выхода на новые рынки без вреда для компании.
Хотя повышение цен вылилось для компании в потерю 10% пользователей, она, похоже, хорошо зарекомендовала себя и с тех пор снова начала увеличивать клиентскую базу. Компания также провела некоторые изменения в руководстве, назначив инвестора Фрица Ланмана на пост генерального директора и переведя бывшего генерального директора и соучредителя Пайала Кадакия на пост председателя правления.
ClassPass будет использовать полученное финансирование для инвестиций в развитие своего продукта и расширения операций. Теперь общая сумма полученных компанией инвестиций составляет 154 миллиона долларов.
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Специально для mmgp.ru