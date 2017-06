OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,026 Благодарностей: 1,069 УГ: 22 КП: 0.187 подарки

Шведская Wheelys продвигает на рынок свои беспилотные магазины на колёсах



Магазинами, в которых нет обслуживающего персонала наверное многих уже не удивишь - большинство уже слышали или читали про тот же сервис Amazon Go - это магазины американской компании Амазон, где оплата сейчас автоматически списывается со счета на вашем смартфоне. Система была запущена в конце прошлого года и сейчас более менее успешно там развивается.



Удачный опыт компании Амазон решила применить в своих оригинальных разработках уже и шведская компания Вилис (Wheelys). На этом форуме mmgp.ru уже есть материалы про Вилис, где дано описание их мини-кофейн на колесах, которые они предлагают на рынок и вот теперь, сообщается, что эта же компания спроектировала и уже запустила в Шанхае на тестирование свой первый мобильный магазин на колёсах "Моби" и в нём, как и в сервисе Amazon Go нет никаких продавцов за кассой. Оплата взятого с полок товара и продуктов питания будет производиться с помощью мобильного приложения установленного на вашем смартфоне.



Скачав приложение Моби, пользователь сможет отыскать такой передвижной магазин на карте и дойти до него, ну или просто вызвать его прямо к себе на место - он доедет к любому покупателю самостоятельно. И когда он прибудет на место, то в этом момент у покупателя должно быть запущено мобильное приложение, и смартфон нужно будет просто приложить к сканеру закрепленному на двери магазина и можно будет зайти во внутрь и выбрать необходимые для себя продукты питания или понравившиеся разнообразные товары.



Одновременно в этом мобильном магазине может уместиться не более 4-х человек, а после завершения процесса выбора товаров или продуктов, покупатель самостоятельно их сканирует и затем просто покидает магазин - оплата автоматически списывается с его счета привязанного к смартфону.



Перемещается Моби на электрической тяге и питается от смонтированных на крыше солнечных панелей. Запасы товаров и продуктов он автоматически пополняет на специальных складах. Руководство этого стартапа уверенно, что за такими мобильными магазинами будущее и они утверждают, что всё равно рано или поздно наступит такое время когда все крупные сетевые супермаркеты начнут отходить на второй план, ведь практически всё можно уже и сейчас заказать к себе домой в Интернете. Но небольшие локальные точки как те же магазинчики сети 7-Eleven останутся еще на очень долгое время и поэтому Вилис уже практически начинает массовое производство таких магазинов на колесах и собирается торговать ими на рынке по цене 30 000 долл. за штуку (в дальнейшем возможно снижение). Такой магазин работает круглосуточно и стартаперы надеются, что в каждом микрорайоне большого города со временем появятся такие передвижные торговые точки, а также будет хороший интерес к ним в удаленных регионах и малонаселенных местностях.



YouTube YouTube

Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59452391baeec Магазинами, в которых нет обслуживающего персонала наверное многих уже не удивишь - большинство уже слышали или читали про тот же сервис Amazon Go - это магазины американской компании Амазон, где оплата сейчас автоматически списывается со счета на вашем смартфоне. Система была запущена в конце прошлого года и сейчас более менее успешно там развивается.Удачный опыт компании Амазон решила применить в своих оригинальных разработках уже и шведская компания Вилис (Wheelys). На этом форуме mmgp.ru уже есть материалы про Вилис, где дано описание их мини-кофейн на колесах, которые они предлагают на рынок и вот теперь, сообщается, что эта же компания спроектировала и уже запустила в Шанхае на тестирование свой первый мобильный магазин на колёсах "Моби" и в нём, как и в сервисе Amazon Go нет никаких продавцов за кассой. Оплата взятого с полок товара и продуктов питания будет производиться с помощью мобильного приложения установленного на вашем смартфоне.Скачав приложение Моби, пользователь сможет отыскать такой передвижной магазин на карте и дойти до него, ну или просто вызвать его прямо к себе на место - он доедет к любому покупателю самостоятельно. И когда он прибудет на место, то в этом момент у покупателя должно быть запущено мобильное приложение, и смартфон нужно будет просто приложить к сканеру закрепленному на двери магазина и можно будет зайти во внутрь и выбрать необходимые для себя продукты питания или понравившиеся разнообразные товары.Одновременно в этом мобильном магазине может уместиться не более 4-х человек, а после завершения процесса выбора товаров или продуктов, покупатель самостоятельно их сканирует и затем просто покидает магазин - оплата автоматически списывается с его счета привязанного к смартфону.Перемещается Моби на электрической тяге и питается от смонтированных на крыше солнечных панелей. Запасы товаров и продуктов он автоматически пополняет на специальных складах. Руководство этого стартапа уверенно, что за такими мобильными магазинами будущее и они утверждают, что всё равно рано или поздно наступит такое время когда все крупные сетевые супермаркеты начнут отходить на второй план, ведь практически всё можно уже и сейчас заказать к себе домой в Интернете. Но небольшие локальные точки как те же магазинчики сети 7-Eleven останутся еще на очень долгое время и поэтому Вилис уже практически начинает массовое производство таких магазинов на колесах и собирается торговать ими на рынке по цене 30 000 долл. за штуку (в дальнейшем возможно снижение). Такой магазин работает круглосуточно и стартаперы надеются, что в каждом микрорайоне большого города со временем появятся такие передвижные торговые точки, а также будет хороший интерес к ним в удаленных регионах и малонаселенных местностях.Специально для mmgp.ru

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________