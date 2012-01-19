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Шведская Wheelys продвигает на рынок свои беспилотные магазины на колёсах

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Старый Сегодня, 16:47
#1
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Аватар OPLOTT
 
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Шведская Wheelys продвигает на рынок свои беспилотные магазины на колёсах


Магазинами, в которых нет обслуживающего персонала наверное многих уже не удивишь - большинство уже слышали или читали про тот же сервис Amazon Go - это магазины американской компании Амазон, где оплата сейчас автоматически списывается со счета на вашем смартфоне. Система была запущена в конце прошлого года и сейчас более менее успешно там развивается.

Удачный опыт компании Амазон решила применить в своих оригинальных разработках уже и шведская компания Вилис (Wheelys). На этом форуме mmgp.ru уже есть материалы про Вилис, где дано описание их мини-кофейн на колесах, которые они предлагают на рынок и вот теперь, сообщается, что эта же компания спроектировала и уже запустила в Шанхае на тестирование свой первый мобильный магазин на колёсах "Моби" и в нём, как и в сервисе Amazon Go нет никаких продавцов за кассой. Оплата взятого с полок товара и продуктов питания будет производиться с помощью мобильного приложения установленного на вашем смартфоне.

Скачав приложение Моби, пользователь сможет отыскать такой передвижной магазин на карте и дойти до него, ну или просто вызвать его прямо к себе на место - он доедет к любому покупателю самостоятельно. И когда он прибудет на место, то в этом момент у покупателя должно быть запущено мобильное приложение, и смартфон нужно будет просто приложить к сканеру закрепленному на двери магазина и можно будет зайти во внутрь и выбрать необходимые для себя продукты питания или понравившиеся разнообразные товары.

Одновременно в этом мобильном магазине может уместиться не более 4-х человек, а после завершения процесса выбора товаров или продуктов, покупатель самостоятельно их сканирует и затем просто покидает магазин - оплата автоматически списывается с его счета привязанного к смартфону.

Перемещается Моби на электрической тяге и питается от смонтированных на крыше солнечных панелей. Запасы товаров и продуктов он автоматически пополняет на специальных складах. Руководство этого стартапа уверенно, что за такими мобильными магазинами будущее и они утверждают, что всё равно рано или поздно наступит такое время когда все крупные сетевые супермаркеты начнут отходить на второй план, ведь практически всё можно уже и сейчас заказать к себе домой в Интернете. Но небольшие локальные точки как те же магазинчики сети 7-Eleven останутся еще на очень долгое время и поэтому Вилис уже практически начинает массовое производство таких магазинов на колесах и собирается торговать ими на рынке по цене 30 000 долл. за штуку (в дальнейшем возможно снижение). Такой магазин работает круглосуточно и стартаперы надеются, что в каждом микрорайоне большого города со временем появятся такие передвижные торговые точки, а также будет хороший интерес к ним в удаленных регионах и малонаселенных местностях.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59452391baeec
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Старый Сегодня, 18:32
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
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Re: Шведская Wheelys продвигает на рынок свои беспилотные магазины на колёсах
Офигеть! Будущее рядом!
Купить что-ли у них магазинчик и запустить у себя...
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
Старый Сегодня, 19:30
#3
Любитель
 
Имя: Алексей
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Шведская Wheelys продвигает на рынок свои беспилотные магазины на колёсах
Такие магазинчики явно будут привлекать внимание туристов и людей, проживающих в данных странах.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:37
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