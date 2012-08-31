Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,567 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Капитализация Litecoin превысила $2 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:44
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,146
Благодарностей: 773
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
Капитализация Litecoin превысила $2 млрд
Капитализация криптовалюты Litecoin впервые превысила отметку в 2 миллиарда долларов.


Согласно данным сервиса coinmarketcap, за последние сутки средневзвешенная цена “цифрового серебра” выросла более чем на 30% и в настоящий момент Litecoin торгуется в районе $37-41.

Создатель Litecoin Чарли Ли в своем твиттере также рассказал о новом достижении “цифрового серебра”

Спустя месяц после активации решения Segregated Witness команда проекта Litecoin сообщила изданию CoinDesk о том, что сеть работает стабильно и что никаких проблем не возникало:

Цитата:
“SegWit — это значительный успех Litecoin. Нет никаких проблем. Команда Litecoin в настоящее время плотно сотрудничает с различными разработчиками решения Lightning Network”
Напомним, месяц назад команда Litecoin опубликовала обширную дорожную карту на текущий год.

Также ForkLog сообщал, что создатель Litecoin Чарли Ли собирается покинуть пост технического директора платформы Coinbase, чтобы полностью сосредоточить силы на развитии собственного проекта.

__________________
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Сказали спасибо:
moskva (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:05
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитализация рынка криптовалют превысила $50 млрд pilot10 Новости криптовалют 0 08.05.2017 13:41
Капитализация рынка криптовалют превысила $40 млрд Анна Чернобай Новости криптовалют 0 04.05.2017 14:07
Рыночная капитализация биткоина превысила $13 млрд pilot10 Новости криптовалют 1 22.12.2016 13:57
Рыночная капитализация биткоина превысила $9 млрд clipman77 Новости криптовалют 0 05.06.2016 19:08
Капитализация Apple впервые превысила $700 млрд kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 4 26.11.2014 06:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MaksimBorisov
Инфляция в Украине резко ускорилась, виной тому девальвация, - НБУ
От MaksimBorisov в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ovv077
Regulus Invest - regulus-invest.com
От ovv077 в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом»
Аватар BiziAlen
Куда ушли деньги россиян? Аналитика операций по ЦБ РФ за прошлый год
От BiziAlen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HeadDe
Google обижает маленьких!
От HeadDe в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angelika78
Видео: Психология успеха - 3-х минутный урок на всю жизнь!
От Angelika78 в разделе «Психология успеха: обсуждение видео»
Аватар dengov
Кто придумает робота для Марса, получит миллион долларов
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,567
Тем
474,487
Сообщений
11,755,975

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube