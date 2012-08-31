Капитализация Litecoin превысила $2 млрд

Капитализация криптовалюты Litecoin впервые превысила отметку в 2 миллиарда долларов.
Согласно данным сервиса coinmarketcap, за последние сутки средневзвешенная цена “цифрового серебра” выросла более чем на 30% и в настоящий момент Litecoin торгуется в районе $37-41.
Создатель Litecoin Чарли Ли в своем твиттере также рассказал о новом достижении “цифрового серебра”
Спустя месяц после активации решения Segregated Witness команда проекта Litecoin сообщила изданию CoinDesk о том, что сеть работает стабильно и что никаких проблем не возникало:
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“SegWit — это значительный успех Litecoin. Нет никаких проблем. Команда Litecoin в настоящее время плотно сотрудничает с различными разработчиками решения Lightning Network”
Напомним, месяц назад команда Litecoin опубликовала обширную дорожную карту на текущий год.
Также ForkLog сообщал, что создатель Litecoin Чарли Ли собирается покинуть пост технического директора платформы Coinbase, чтобы полностью сосредоточить силы на развитии собственного проекта.