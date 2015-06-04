Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,521 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Digital Global Systems привлек $8.5 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:06
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 419
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.054
подарки
Стартап Digital Global Systems привлек $8.5 млн. инвестиций

Digital Global Systems – стартап из Белтсвилла (штат Мэриленд), поставщик интеллектуальных решений для управления и распределения радиочастотного спектра,- привлекла финансирование в размере $8,5 млн.

Новый раунд, - с которым стартап привлек в общей сложности $16,8 млн. со времени создания в 2013 году- возглавил Ancora Advisors. В рамках сделки Фредерик ДиСанто, председатель и главный исполнительный директор Ancora, присоединился к совету директоров DGS.

Под руководством Фернандо Муриаса, председателя и главного исполнительного директора компания Digital Global Systems предоставляет запатентованные интеллектуальные решения для управления радиочастотным спектром для телекоммуникаций, транспорта, коммунальных услуг, общественной безопасности, правительственных и оборонных организаций.


Ряд решений DGS для анализа в режиме реального времени распределения радиочастот Radio Frequency (RF) представляет собой средство мониторинга, анализа и управления радиочастотным спектром, которое может использоваться двумя основными способами:

- для организаций связи, чтобы управлять и повышать надежность и производительность спектра.

- для организаций безопасности, чтобы выявлять враждебное или незаконное использование и находить угрозы.


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/dgs-r...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/594439c5c4a6b
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Lightpost Digital привлек финансирование для маркетинговой онлайн-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2017 00:40
Стартап Astro Digital привлек $16.65млн для облачной платформы по спутниковым снимкам Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 06.03.2017 02:21
Стартап Digital Bridge привлек £700 тыс для визуализации домашнего декора Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.02.2017 17:01
Стартап Comprehend Systems привлек $15 млн для облачных клинических исследований Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.02.2017 17:08
Стартап Nervana Systems по созданию искусственного интеллекта, привлек $ 20,5 млн Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.06.2015 22:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Заявление Компании ДеньгиONLINE относительно ситуации вокруг Forex MMCIS Group
От Представительство ДОЛ в разделе «Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров»
Аватара нет
wmprom.ru - WM prom
От Alpha5 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар svn1975
Куда дешевле всего и лучше эмигрировать из Украины: способы, страны, расценки
От svn1975 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Михаил Ульянов
Ставки с высокой проходимостью.
От Михаил Ульянов в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар AD Conseil
Индекс Шанхайской фондовой биржи упал на 4,39% (
От AD Conseil в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Помогите
От Renat2144 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
413,521
Тем
474,445
Сообщений
11,753,987

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube