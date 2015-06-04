Стартап Digital Global Systems привлек $8.5 млн. инвестиций

Digital Global Systems – стартап из Белтсвилла (штат Мэриленд), поставщик интеллектуальных решений для управления и распределения радиочастотного спектра,- привлекла финансирование в размере $8,5 млн.
Новый раунд, - с которым стартап привлек в общей сложности $16,8 млн. со времени создания в 2013 году- возглавил Ancora Advisors. В рамках сделки Фредерик ДиСанто, председатель и главный исполнительный директор Ancora, присоединился к совету директоров DGS.
Под руководством Фернандо Муриаса, председателя и главного исполнительного директора компания Digital Global Systems предоставляет запатентованные интеллектуальные решения для управления радиочастотным спектром для телекоммуникаций, транспорта, коммунальных услуг, общественной безопасности, правительственных и оборонных организаций.
Ряд решений DGS для анализа в режиме реального времени распределения радиочастот Radio Frequency (RF) представляет собой средство мониторинга, анализа и управления радиочастотным спектром, которое может использоваться двумя основными способами:
- для организаций связи, чтобы управлять и повышать надежность и производительность спектра.
- для организаций безопасности, чтобы выявлять враждебное или незаконное использование и находить угрозы.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/dgs-r...n-funding.html
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