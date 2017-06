Kra100 Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 08.06.2017 Сообщений: 62 Благодарностей: 24 УГ: 0 КП: 0.138

Amazon объявила о покупке сети супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд



Amazon объявила о покупке сети супермаркетов здорового питания Whole Foods за $13,7 млрд



Ритейлер Amazon выкупит американскую сеть супермаркетов здорового питания Whole Foods Market за $13,7 млрд. Стороны уже пришли к соглашению о сделке, говорится в сообщении Amazon.



Перед закрытием сделки её должны одобрить акционеры обеих компаний и регуляторы. Amazon и Whole Foods рассчитывают завершить слияние до конца 2017 года.



Amazon не планирует резко менять процесс работы Whole Foods — супермаркеты сети продолжат работать под прежним брендом, а гендиректор компании Джон Маккей останется на своём посту.



По словам Маккея, сделка с Amazon позволит компании «использовать наивысшее качество, инновации и опыт работы для удобства клиентов». «Whole Foods предлагает лучшие натуральные и органические продукты и мы хотим, чтобы эта практика сохранилась», — сказал основатель и глава Amazon Джефф Безос.



Whole Foods основана в Техасе в 1978 году, она специализируется на продаже натуральных продуктов. По итогам 2016 года продажи компании составили $16 млрд, в её сеть входило более 460 магазинов в США, Канаде и Великобритании.





vBulletin [video]

Источник Ритейлер Amazon выкупит американскую сеть супермаркетов здорового питания Whole Foods Market за $13,7 млрд. Стороны уже пришли к соглашению о сделке, говорится в сообщении Amazon.Перед закрытием сделки её должны одобрить акционеры обеих компаний и регуляторы. Amazon и Whole Foods рассчитывают завершить слияние до конца 2017 года.Amazon не планирует резко менять процесс работы Whole Foods — супермаркеты сети продолжат работать под прежним брендом, а гендиректор компании Джон Маккей останется на своём посту.По словам Маккея, сделка с Amazon позволит компании «использовать наивысшее качество, инновации и опыт работы для удобства клиентов». «Whole Foods предлагает лучшие натуральные и органические продукты и мы хотим, чтобы эта практика сохранилась», — сказал основатель и глава Amazon Джефф Безос.Whole Foods основана в Техасе в 1978 году, она специализируется на продаже натуральных продуктов. По итогам 2016 года продажи компании составили $16 млрд, в её сеть входило более 460 магазинов в США, Канаде и Великобритании.