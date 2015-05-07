Amazon объявила о покупке сети супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд

Amazon объявила о покупке сети супермаркетов здорового питания Whole Foods за $13,7 млрд
Ритейлер Amazon выкупит американскую сеть супермаркетов здорового питания Whole Foods Market за $13,7 млрд. Стороны уже пришли к соглашению о сделке, говорится в сообщении Amazon.
Перед закрытием сделки её должны одобрить акционеры обеих компаний и регуляторы. Amazon и Whole Foods рассчитывают завершить слияние до конца 2017 года.
Amazon не планирует резко менять процесс работы Whole Foods — супермаркеты сети продолжат работать под прежним брендом, а гендиректор компании Джон Маккей останется на своём посту.
По словам Маккея, сделка с Amazon позволит компании «использовать наивысшее качество, инновации и опыт работы для удобства клиентов». «Whole Foods предлагает лучшие натуральные и органические продукты и мы хотим, чтобы эта практика сохранилась», — сказал основатель и глава Amazon Джефф Безос.
Whole Foods основана в Техасе в 1978 году, она специализируется на продаже натуральных продуктов. По итогам 2016 года продажи компании составили $16 млрд, в её сеть входило более 460 магазинов в США, Канаде и Великобритании.
Источник