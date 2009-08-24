Александр Иванов: разговоры о том, что биткоин ничем не обеспечен — абсурдны

По мнению CEO Waves Platform Александра Иванова, запретить биткоин или другие криптовалюты невозможно, так как это вещь, существующая сама по себе, в то время как заявления о том, что они ничем не обеспечены — абсурдны. Об этом сказал в комментарии порталу РБК.
По его словам, весь финансовый мир уже понял, что криптовалюта — это новый вид финансовых инструментов, относительно стабильный и очень перспективный, в который можно инвестировать или помещать деньги клиентов.
«Если задуматься, то банки и инвестфонды зачастую вкладывают в более рисковые активы. Если кто-то считает, например, биткоин, финансовой пирамидой, то он должен считать финансовой пирамидой весь фондовый рынок», — сказал Иванов.
Также он считает абсурдными разговоры о том, что криптовалюта ничем не обеспечена.
«Так же, как и акции компаний, она обеспечена вычислительными мощностями, электростанциями, интеллектуальными ресурсами — то есть физическими активами. Чем обеспечен американский доллар? Армией и флотом? В биткоине обеспечение куда более надежно. Те же майнеры никогда не дадут биткоину опуститься ниже 200-300 долларов, потому что тогда они начнут в моменте терять деньги», — считает Иванов.
По его слова, можно, конечно, можно говорить о том, что криптовалюта часто используется при проведении нелегальных операций, поскольку в систему не надо вводить паспортные данные, в ней нет счета как такового, не надо ничего открывать, никого просить. По сути, есть только некий приватный ключ для входа в систему, где все работает на математических принципах.
«Тем не менее, особенность биткоина в том, что все транзакции в его системе — открытые. То есть биткоин-адрес можно попытаться ассоциировать с конкретным физическим или юридическим лицом. Сделать это непросто — есть схема анонимизации, однако существует достаточно стартапов (в том числе и в госструктурах), которые специально работают над деанонимизацией сделок», — напоминает глава Waves Platform.
Также он убежден в бессмысленности попыток запретить биткоин или другие криптовалюты:
«Это вещь, существующая сама по себе. Это то же самое, что запретить облака. Давайте запретим облака, разгоним их. Они все равно потом сгустятся», — заключил Иванов.
Напомним, ранее основатель Waves высказал мнение, что криптоиндустрия предлагает беспрецедентный для участников уровень свободы, позволяющий создавать собственные правила игры, и в этом отношении – в хорошем понимании слова – сравнима с Диким Западом.
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