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Финансовый надзор Великобритании добавит больше блокчейн стартапов в регулирование

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Финансовый надзор Великобритании добавит больше блокчейн стартапов в регулирование
Один из ведущих регуляторов финансовой деятельности Великобритании расширяет свою «песочницу» регулирования, чтобы добавить в нее больше блокчейн стартапов.

В ноябре прошлого года Управление по финансовому регулированию (FCA) объявило о своем решении включить девять стартапов в свою программу, которая должна создать тестовую среду для новых финансовых продуктов. Во второй части инициативы песочницы FCA добавят в общей сложности 24 стартапа, девять из которых связаны с блокчейном.

Кристофер Вулард, исполнительный директор по стратегии и конкуренции FCA, заявил:

«В числе девяти блокчейновских компаний состоят BlockEx, Disberse, Nivaura, Nuggets, OKLink, Oraclize, Paylinko, Sabstoneи ZipZap. Из этой группы лишь Nivaura принимала участие в первом этапе программы».

«Популярность песочницы продолжает расти и в частности ободряет тот факт, что количество фирм, которые подают заявки и которые были приняты для участия в тестировании, увеличилось вдвое. Это означает большее число инновационных фирм, которые тестируют новые предложения для их выхода на рынок. Это важная часть долга FCA продвигать инициативы и создавать для них конкуренцию на рынках, которые мы регулируем».

Большинство стартапов используют технологию для автоматизации передачи данных, финансовых транзакций и международных платежей. FCA заявила, что в общей сложности получила 77 заявок.

Подавать свои заявки на участие в третьем этапе инициативы, который должен начаться в ноябре, можно до 31 июля.

Перевод специально для форума MMGP.ru

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