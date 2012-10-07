Конкурс в социальных сетях от AdamantFinance

Конкурс в социальных сетях - 50 USD
Уважаемые клиенты,
Компания Adamant Finance запускает беспрецедентную акцию в социальных сетях. Еженедельно мы разыгрываем 50 USD на торговый счет Classic среди всех участвующих в акции!
Для участия в акции необходимо выполнить 3 простых пункта:
1. Стать участником сообщества в одной из социальных сетей
2. Зарегистрироваться и открыть Welcome bonus получив 50$ в подарок:
3. Поделитесь "акцией" с друзьями в социальной сети
ВК или FaceBook и оставьте комментарий, "Я торгую c Брокером Adamant Finance"
Примечание:
1.Запись должна присутствовать на стене участника до объявление итогов конкурса.
2.Итоги подводятся каждый понедельник и публикуются в социальных сетях:
BK
FaceBook
Для выявления победителя в социальной сети "ВК" мы используем сервис:http://вконкурс.рф
Для выявления победителя в социальной сети "FaceBook" мы используем сервис:http://www.fanpagekarma.com/
Частые вопросы:
1. Вопрос: Когда подводится результат конкурса?
Ответ: Каждый понедельник!
2. Вопрос: Какие ограничения на вывод 50 USD если я стану победителем?
Ответ: Вывод полученной прибыли в ходе торговли без ограничений, для вывода основной суммы 50 USD необходимо совершить оборот не менее 2-х лотов!
3. Вопрос: Могут ли те кто уже получал Welcome bonus, еще раз его получить?
Ответ: Нет
Желаем вам успехов и побед!
С уважением,
Adamant Finance http://www.adamantfinance.com