Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс в социальных сетях от AdamantFinance

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от Брокеров и частных спонсоров для Forex трейдеров.
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Старый Сегодня, 12:20
#1
Компания Adamant Finance (adamantfinance.com)
 
Аватар AdamantFinance
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 138
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.002
Конкурс в социальных сетях от AdamantFinance
Конкурс в социальных сетях - 50 USD



Уважаемые клиенты,

Компания Adamant Finance запускает беспрецедентную акцию в социальных сетях. Еженедельно мы разыгрываем 50 USD на торговый счет Classic среди всех участвующих в акции!

Для участия в акции необходимо выполнить 3 простых пункта:

1. Стать участником сообщества в одной из социальных сетей





2. Зарегистрироваться и открыть Welcome bonus получив 50$ в подарок:



3. Поделитесь "акцией" с друзьями в социальной сети
ВК или FaceBook и оставьте комментарий, "Я торгую c Брокером Adamant Finance"

Примечание:

1.Запись должна присутствовать на стене участника до объявление итогов конкурса.

2.Итоги подводятся каждый понедельник и публикуются в социальных сетях:

BK

FaceBook

Для выявления победителя в социальной сети "ВК" мы используем сервис:http://вконкурс.рф

Для выявления победителя в социальной сети "FaceBook" мы используем сервис:http://www.fanpagekarma.com/

Частые вопросы:

1. Вопрос: Когда подводится результат конкурса?
Ответ: Каждый понедельник!

2. Вопрос: Какие ограничения на вывод 50 USD если я стану победителем?
Ответ: Вывод полученной прибыли в ходе торговли без ограничений, для вывода основной суммы 50 USD необходимо совершить оборот не менее 2-х лотов!

3. Вопрос: Могут ли те кто уже получал Welcome bonus, еще раз его получить?
Ответ: Нет

Желаем вам успехов и побед!

С уважением,
Adamant Finance http://www.adamantfinance.com
AdamantFinance на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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