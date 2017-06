AdamantFinance Компания Adamant Finance (adamantfinance.com)



Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.08.2016 Сообщений: 138 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.002

Конкурс в социальных сетях от AdamantFinance Конкурс в социальных сетях - 50 USD







Уважаемые клиенты,



Компания Adamant Finance запускает беспрецедентную акцию в социальных сетях. Еженедельно мы разыгрываем 50 USD на торговый счет Classic среди всех участвующих в акции!



Для участия в акции необходимо выполнить 3 простых пункта:



1. Стать участником сообщества в одной из социальных сетей











2. Зарегистрироваться и открыть Welcome bonus получив 50$ в подарок:







3. Поделитесь "акцией" с друзьями в социальной сети

ВК или FaceBook и оставьте комментарий, "Я торгую c Брокером Adamant Finance"



Примечание:



1.Запись должна присутствовать на стене участника до объявление итогов конкурса.



2.Итоги подводятся каждый понедельник и публикуются в социальных сетях:



BK



FaceBook



Для выявления победителя в социальной сети "ВК" мы используем сервис:



Для выявления победителя в социальной сети "FaceBook" мы используем сервис:



Частые вопросы:



1. Вопрос: Когда подводится результат конкурса?

Ответ: Каждый понедельник!



2. Вопрос: Какие ограничения на вывод 50 USD если я стану победителем?

Ответ: Вывод полученной прибыли в ходе торговли без ограничений, для вывода основной суммы 50 USD необходимо совершить оборот не менее 2-х лотов!



3. Вопрос: Могут ли те кто уже получал Welcome bonus, еще раз его получить?

Ответ: Нет



Желаем вам успехов и побед!



С уважением,

Adamant Finance http://www.adamantfinance.com Уважаемые клиенты,Компания Adamant Finance запускает беспрецедентную акцию в социальных сетях. Еженедельно мы разыгрываем 50 USD на торговый счет Classic среди всех участвующих в акции!1.2.3.1.Запись должна присутствовать на стене участника до объявление итогов конкурса.2.Итоги подводятся каждый понедельник и публикуются в социальных сетях:Для выявления победителя в социальной сети "ВК" мы используем сервис: http://вконкурс.рф Для выявления победителя в социальной сети "FaceBook" мы используем сервис: http://www.fanpagekarma.com/ 1. Вопрос: Когда подводится результат конкурса?Ответ: Каждый понедельник!2. Вопрос: Какие ограничения на вывод 50 USD если я стану победителем?Ответ: Вывод полученной прибыли в ходе торговли без ограничений, для вывода основной суммы 50 USD необходимо совершить оборот не менее 2-х лотов!3. Вопрос: Могут ли те кто уже получал Welcome bonus, еще раз его получить?Ответ: НетЖелаем вам успехов и побед!С уважением,