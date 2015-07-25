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Крупная биржа по торговле бриллиантами использует блокчейн для идентификации камней

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Крупная биржа по торговле бриллиантами использует блокчейн для идентификации камней

рупнейшая в мире биржа, торгующая бриллиантами, SDIX (Сингапурская инвестиционная биржа по торговле бриллиантами) объявила о том, что будет использовать блокчейн для идентификации драгоценных камней, регистрации данных и торговли.

В соответствии с заявлением, SDiX заключила соглашение с компанией Kynetix, экспертом по цифровой идентификации товаров, и компанией Everledger, поставщиком блокчейн-инфраструктуры, для реализации решения по блокчейн-идентификации и сохранению записей для торговли бриллиантами на мировом рынке.

Линус Кох, глава SDiX, прокомментировал это решение так:

Цитата:
“Это уникальное сотрудничество, направлено на то, чтобы с помощью инновационных технологий, применямых на SDiX в сфере хранения данных, создать честный, прозрачный и надежный рынок торговли бриллиантами, как классом инвестиционных активов. Эта концепция строится на возможностях распределенных реестров, способствуя повышению уверенности и удобства наших инвесторов и финансистов.”
По словам Лини Кемпа, главы компании Everledger, которая имеет большой опыт в сертификации бриллиантов на блокчейне, экспертные лаборатории, сертифицирующие драгоценные камни, активно внедряют цифровую спецификацию бриллиантов по 40 мета-отметкам, характеризующим каждый камень, и фиксируют данные в блокчейне.

Аналогичная система будет использована для сертификации бриллиантов на
SDiX. Решение на базе блокчейна точно фиксирует ключевые детали реализуемой партии бриллиантов, состоящей из сертифицированных камней, используя уникальные измерительные данные, которые находятся в безопасном хранении и доступны онлайн. Владельцы камней получат на руки цифровые сертификаты на каждый камень. Дальнейшие изменения прав собственности, в результате торговли на SDiX также будут автоматически фиксироваться в блокчейне.

Технология блокчейн широко используется для идентификации предметов роскоши, недвижимого имущества, предметов искусства, а теперь и для подтверждения подлинности и права собственности на драгоценные камни.

Источник
Kra100 вне форума  
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Метки
blockchain, биржа
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