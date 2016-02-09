Mobike привлек $600 млн для расширения своего сервиса по всему миру
Китайский сервис по прокату велосипедов Mobike стремится расшириться за пределы Китая и с этой целью привлек новое финансирование в размере $600 млн.
Прокат велосипедов или байк-шаринг - это первая глобальная технологическая индустрия, которая родилась в Китае. Принцип прост: велосипеды оснащены GPS-трекерами, которые позволяют с помощью приложения находить по близости свободные велосипеды и брать их напрокат. Главный посыл этого сервиса в том, что пользователь, который воспользовался велосипедом, может оставить его в любом месте в городе. И раз велосипеды в итоге будут разбросаны по городу, естественно, для удобства пользователей их должно быть очень много. Ну как много… Mobike заявляет, что в его владении более пяти миллионов велосипедов. В приложении зарегистрировано 100 миллионов пользователей, которые совершают 25 миллионов поездок в день в разное время.
Услуга в настоящее время присутствует в 100 городах, так что цель расширения этого года достигнута полностью. Большинство городов, где присутствует стартап, находятся в Китае, но он расширился до Сингапура, а также заявил о планах начать работу в Манчестере к концу этого месяца, это будет первый европейский город для Mobike. И это только начало.
«Мы ускорим темпы глобальной экспансии, и наша новая цель - 200 городов к концу этого года», - говорит Дэвис Ван, генеральный директор и соучредитель Mobike.
Ван добавил, что деньги будут также потрачены на исследование, разработку и оптимизацию использования искусственного интеллекта и технологий, которые могут улучшить пользовательский опыт.
Mobike исполнилось всего лишь два года, но уже это его серия E.
Инвестиции поступили от прежних инвесторов Tencent (который возглавил раунд), Sequoia, TPG и Hillhouse Capital, и новых инвесторов BOCOM International, ICBC International и компании по управлению активами Farallon Capital. До сегодняшнего дня Mobike привлек более $300 млн. от инвесторов, таких как Tencent, Temasek, Foxconn и других.
Ключевым соперником стартапа в пространстве байк-шаринга является еще один китайский сервис Ofo. Зародившийся в Пекине Ofo поддерживают Didi Chuxing, DST Global, Matrix China и Alibaba. Этот стартап тоже имеет глобальные амбиции, и он тоже привлек порядочно денег.
Оценочная стоимость бизнеса Ofo больше 1 миллиарда долларов, эту отметку стартап преодолел в начале этого года, когда в феврале объявил о привлечении $450 млн. Тогда же Ofo располагал более миллиона велосипедов для более чем 20 миллионов зарегистрированных пользователей, но это быстро развивающееся пространство, поэтому эти цифры почти наверняка выросли.
Ofo также вышел за пределы Китая, запустившись первым делом в Сингапуре еще в феврале, а также имеет пробный сервис в Кембридже, кроме того заявил о своих амбициях начать сервис в США.
Примечательно, что в США есть свой собственный клон Ofo/Mobike – LimeBike, который несколько месяцев назад привлек $12 млн.