bitcoinhourly - bitcoinhourly.ltd

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 15.06.2017
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За последние несколько лет современная сфера инвестиций в криптовалютность быстро завоевывает популярность. Тысячи людей задаются вопросом, как заработать Биткойн, узнать принципы и тонкости процессов добычи и следить за тенденциями цен на рынке цифровых валют. И вы должны знать, что в долгосрочной перспективе получить гарантированный доход довольно сложно, не имея достаточных знаний или наличия опыта и навыков онлайн-заработка. Однако здесь есть выход! BitcoinHourly.LTD имеет уникальное предложение и предлагает присоединиться к начинающим пользователям cryptocurrency, а также к профессиональным инвесторам для создания большого финансового пула. В сфере наших интересов прежде всего безопасные инвестиции с высоким уровнем дохода: финансовое участие в стартапах, сотрудничество с трейдерами на биржах, инвестиции в различные типы криптовалютности.
Basic - 0.1% Hourly - 2.4% Daily for 50 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.1% Hourly - 2.4% Daily for 50 Days $10.00 - $250.00 0.10
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Standard - 0.21% Hourly - 5.04% Daily for 40 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.21% Hourly - 5.04% Daily for 40 Days $251.00 - $5000.00 0.21
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Professional - 0.69% Hourly - 16.7% Daily for 30 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.69% Hourly - 16.7% Daily for 30 Days $5001.00 - $100000.00 0.69
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Принимает:
BTC.
Рефералка:
5%
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Мой вклад:
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12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o 12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o 0.00477494 BTC
37G1KtRLog8MSzmvgyrXyWFv4H8hDq6D4Q 0.02089 BTC
***Тема создана для ознакомления!!!