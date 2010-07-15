Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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bitcoinhourly - bitcoinhourly.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 05:26
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 50,652
Благодарностей: 6,100
УГ: 6
КП: 0.379
bitcoinhourly - bitcoinhourly.ltd
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 15.06.2017

Машинный перевод:

Цитата:
За последние несколько лет современная сфера инвестиций в криптовалютность быстро завоевывает популярность. Тысячи людей задаются вопросом, как заработать Биткойн, узнать принципы и тонкости процессов добычи и следить за тенденциями цен на рынке цифровых валют. И вы должны знать, что в долгосрочной перспективе получить гарантированный доход довольно сложно, не имея достаточных знаний или наличия опыта и навыков онлайн-заработка. Однако здесь есть выход! BitcoinHourly.LTD имеет уникальное предложение и предлагает присоединиться к начинающим пользователям cryptocurrency, а также к профессиональным инвесторам для создания большого финансового пула. В сфере наших интересов прежде всего безопасные инвестиции с высоким уровнем дохода: финансовое участие в стартапах, сотрудничество с трейдерами на биржах, инвестиции в различные типы криптовалютности.
Планы:

Basic - 0.1% Hourly - 2.4% Daily for 50 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.1% Hourly - 2.4% Daily for 50 Days $10.00 - $250.00 0.10
Calculate your profit >>


Standard - 0.21% Hourly - 5.04% Daily for 40 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.21% Hourly - 5.04% Daily for 40 Days $251.00 - $5000.00 0.21
Calculate your profit >>


Professional - 0.69% Hourly - 16.7% Daily for 30 Days
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
0.69% Hourly - 16.7% Daily for 30 Days $5001.00 - $100000.00 0.69
Calculate your profit >>

Принимает: BTC.

Рефералка: 5%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

5934cdd2104077c24c7dd5fe5fe8fde39b9aec3ec68ad9597c 41c63eb3052689
12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o 12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o 0.00477494 BTC
37G1KtRLog8MSzmvgyrXyWFv4H8hDq6D4Q 0.02089 BTC

***Тема создана для ознакомления!!!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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