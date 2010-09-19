Российский стартап «ЭйДжиСиТи» привлек 44 млн рублей для разработки лекарства от ВИЧ

Инвестиционная компания RBV Capital вложила свыше 44 миллионов руб. в российский медицинский стартап «ЭйДжиСиТи», занимающийся разработкой методики полного излечения от ВИЧ. О данном событии сообщили сотрудники фонда «Сколково».
Российский стартап «ЭйДжиСиТи», постоянный участник Технологического парка Института ИТМО, привлек инвестиции в размере 44 млн. руб. от венчурной компании RBV Capital. Этот стартап занимается разработкой уникального способа полного излечения от такой тяжелой болезни, как ВИЧ, посредством новационной методики редактирования генома человека, при которой пересаживаются гемопоэтичеcкие стволовые клетки.
Даная методика основывается на корректировке гена CCR5, взятого из клеток костного мозга инфицированного человека с дальнейшей пересадкой откорректированных клеток, благодаря чему в его крови всю жизнь станут производиться особые лимфоциты, демонстрирующие максимальную устойчивость к вирусу иммунодефицита. Стоит отметить, что у таких лимфоцитов полностью отсутствуют особые белки ко-рецепторы, посредством которых вирус попадает в клетки и затем уничтожает их.
Проект «ЭйДжиСиТи» работает лишь 18 месяцев, однако за этот небольшой период он уже смог занять почетное 2-е место на известном соревновании Startup Village-2016. Помимо этого, стартап оказался в «дорожной карте» Национальной технологичной инициативы HelthNet, под эгидой которой раскручиваются различные медицинские и здравоохранительные проекты.
Руководитель венчурной компании RBV Capital отметил «ЭйДжиСиТи» как крайне перспективный стартап. Данная венчурная компания инвестирует в различные биофармацевтические и биомедицинские проекты, а также в стартапы в сфере биоинформационных разработок и медицинского приборостроения.
”На глобальном рынке на данный момент не продается ни единого продукта, использующего методику редактирования генома. Данный сегмент рынка передовых разработок, инновационных приборов и медпрепаратов для генной терапии только начинает зарождаться, а для большинства венчурных капиталистов инвестировать в стартапы в новой индустрии является высокорискованным занятием. Привлеченные инвестиции будут использованы для последующей доработки нашей инновационной методики и ее предклинического тестирования, рассчитанного на 3 года. Технологический парк Института ИТМО будет по-прежнему оставаться нашим стратегическим партнером, благодаря чему мы сможем наладить новые деловые связи и привлечь новых инвесторов“, – отметила Марина Попова, являющаяся руководителем компании «ЭйДжиСиТи», а также главой трансплантологической лаборатории биотехнологического отделения НИИ детской онкологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.
По материалам firrma.ru
и sk.ru
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