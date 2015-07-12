Mastercard запускает цифровой платежный B2B-центр для МСП

На прошлой недели, Mastercard официально объявила о запуске Mastercard B2B Hub - это новое решение, предназначенное для облегчения процесс выставления счетов и платежей для малых и средних предприятий. В Hub также встроены функции автоматизации онлайн-платежей, которые повышают скорость, удобство и безопасность коммерческих платежей Mastercard.
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Этот шаг приходит, поскольку Mastercard работает над тем, чтобы нарушить доминирование бумаги в B2B-платежах. Крупные фирмы в основном мигрировали из мира с бумагами в мир с использованием цифровых счетов, но их малые и средние коллеги по-прежнему используют менее эффективные методы 20-го века.
Mastercard предлагает большой скачок вперед, так сказать, путем предоставления B2B Hub, чтобы сделать автоматизированные решения для обработки счетов реальностью для этих фирм.
Решение будет отправлено через эмитентов карт и предназначено для комплексного автоматизированного решения, которое будет преодолевать затраты и недостатки времени, которые выполняются в ручных платежах и платежных процессах. В дополнение к повышению эффективности затрат, Mastercard B2B Hub также разработан для обеспечения более надежного электронного платежа и предоставления торговцам доступа к данным, связанным с платежами.
«Средний рынок и малый бизнес - это двигатели роста нашей экономики. Mastercard B2B Hub - это последний способ, которым мы делаем для удовлетворения более широких потребностей в оплате этого сегмента, - говорит Коллин Тейлор, исполнительный вице-президент по новым платежным операциям для Mastercard. «Мы видим это решение, помогая организациям максимизировать каждую минуту и каждый доллар, которые они вкладывают в свой бизнес. Полноценный автоматизированный опыт платежей поможет улучшить отношения с поставщиками и ускорит конвертацию платежей B2B с бумажных чеков на электронные платежи».
Сначала Mastercard B2B Hub будет запущен в США в этом году, а AvidXchange станет его партнером по исполнению. AvidXchange является лидером в области автоматизации процессов счетов-фактур и платежей с интеграцией в более чем 130 учетных и других бэк-офисных систем среди своих 5500 клиентов в Северной Америке.
«Сочетание наших возможностей выставления счетов и автоматизации платежей и проверенных коммерческих платежных решений от Mastercard повысит эффективность платежей для средних и малых компаний. Эта возможность огромна, и в этом сегменте недостаточно обслуживается более 350 000 компаний, - сказал Майкл Прагер, главный исполнительный директор AvidXchange. «Мы очень рады быть партнером в предоставлении Mastercard B2B Hub эмитентам карт, и мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы вывести свои возможности на рынок».
Специально для mmgp.ru