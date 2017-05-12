Стартап Kefirko привлек $ 103 тысячи инвестиций на создание домашнего сыра

Проект KEFIRKO хочет сделать устройство по производству домашнего сыра и привлек 103 тысячи долларов на краудфандинговой площадке kickstarter
Основатели проекта Марко Борко и Андрей Глазар представили на краудфандинговой площадке kickstarter свой проект, благодаря которому каждый сможет есть домашний сыр без вредных добавок. Проект быстро набрал популярность и за 6 дней до закрытия заявки сбора средств собрал 103 602 доллара из первоначально желаемых всего 15 тысяч долларов. Инвесторами выступили 1957 человек из разных стран. Основан проект в Мариборе, Словения.
Марко и Андрей хотят, что бы каждый у себя дома смог сам делать свой домашний сыр. Устройство Kefirko представляет из себя специальный стеклянный сосуд с мелким ситом куда заливается молоко. Для создания своего сыра достаточно купить молоко или кефир, и вы получите чистый продукт без химических добавок и консервантов. Для приготовления сыра в Kefirko требуется выполнить всего 4 шага. Первый налить молоко в сито, Второй закрыть крышкой. Третий - открыть и взять сыр. Четвертое - сервировать продукт.
Сыр это один из самых полезных продуктов который содержит много микроэлементов которые нужно употреблять человеку. Теперь же вы будете получать натуральный продукт, а не товар производственного образца. За один раз можно получить до 200-300 грамм сливочного сыра, при этом придется потратить 600 миллилитров кефира. Чем дольше совершать выдержку, тем крепче и суше будет сыр. Для получения сливочного сыра достаточно 1 ночи, а вот для получения твердого сыра потребуется 1-2 дня.
Уникальность: 100.00%
Переведено специально для форума mmgp.ru kickstarter