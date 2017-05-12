Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,433 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Kefirko привлек $ 103 тысячи инвестиций на создание домашнего сыра

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 54
Благодарностей: 24
УГ: 0
КП: 0.000
Стартап Kefirko привлек $ 103 тысячи инвестиций на создание домашнего сыра


Проект KEFIRKO хочет сделать устройство по производству домашнего сыра и привлек 103 тысячи долларов на краудфандинговой площадке kickstarter

Основатели проекта Марко Борко и Андрей Глазар представили на краудфандинговой площадке kickstarter свой проект, благодаря которому каждый сможет есть домашний сыр без вредных добавок. Проект быстро набрал популярность и за 6 дней до закрытия заявки сбора средств собрал 103 602 доллара из первоначально желаемых всего 15 тысяч долларов. Инвесторами выступили 1957 человек из разных стран. Основан проект в Мариборе, Словения.

Марко и Андрей хотят, что бы каждый у себя дома смог сам делать свой домашний сыр. Устройство Kefirko представляет из себя специальный стеклянный сосуд с мелким ситом куда заливается молоко. Для создания своего сыра достаточно купить молоко или кефир, и вы получите чистый продукт без химических добавок и консервантов. Для приготовления сыра в Kefirko требуется выполнить всего 4 шага. Первый налить молоко в сито, Второй закрыть крышкой. Третий - открыть и взять сыр. Четвертое - сервировать продукт.


Сыр это один из самых полезных продуктов который содержит много микроэлементов которые нужно употреблять человеку. Теперь же вы будете получать натуральный продукт, а не товар производственного образца. За один раз можно получить до 200-300 грамм сливочного сыра, при этом придется потратить 600 миллилитров кефира. Чем дольше совершать выдержку, тем крепче и суше будет сыр. Для получения сливочного сыра достаточно 1 ночи, а вот для получения твердого сыра потребуется 1-2 дня.


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для форума mmgp.ru kickstarter
Kra100 на форуме  
Ответить
Метки
kickstarter, инвестиции, краудфандинг, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Meddsy привлек $6,8 тысяч инвестиций на создание аптечки на все случаи жизни ELENA BAR Горячие новости 0 Сегодня 03:46
Стартап cnct Life привлек $32 тысячи на создание умной розетки ELENA BAR Горячие новости 0 Сегодня 02:55
Стартап TEEBEE привлек $41,7 тысяч инвестиций на создание портативного детского ящика ELENA BAR Горячие новости 0 13.06.2017 16:55
Стартап Nonda привлек $46,3 тысячи инвестиций для создания "Smart Tire" ELENA BAR Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.06.2017 00:15
Стартап Lighthouse привлек $17 млн для домашнего высокоинтеллектуального помощника CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2017 00:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Алекс Дубас
ПАММ-счет:Shark (Аforex)
От Алекс Дубас в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар helsik
Помогите срочно! ТИЦ не растет
От helsik в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Helium Union Ltd - heliumunion.com
От Angel-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Эмитент CPAsnoop (Стартап)
От Omlan в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватара нет
Transfer Failed Your account and wallet are restricted from sending payments!!!
От anamuraso1 в разделе «Liberty Reserve»
Аватара нет
Краудфандинг: как привлечь инвестиции и реализовать свою мечту
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,433
Тем
474,278
Сообщений
11,749,115

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube