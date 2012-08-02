Пузырь готов лопнуть? Bitcoin упал до $ 2,161 за монету

В четверг цена Bitcoin упала на 12,9% до $ 2,161 за монету, что является самой низкой ценой с начала июня. Это почти на 30% меньше, чем рекордный максимум в $ 2999,97, достигнутый в понедельник. Трейдеры продают криптовалюту из-за оказываемого на рынок давления по всему миру. В среду Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов для борьбы с инфляцией и перегревом финансовых рынков.
Кроме новости из США, мир криптовалют захватили дебаты вокруг майнинговой фирмы Bitman, которая в среду опубликовала «план на случай непредвиденных обстоятельств». План компании состоит в увеличении размера блока вместо активации SegWit. Реализация нововведений приведет к образованию двух биткоин сетей и двух продаваемых на бирже монет. Представители Slush Pool сразу же возмутились планируемыми действиями компании, ведь это идет вразрез с философией, которая привлекает людей к биткоин.
Результаты Bitcoin говорят сами за себя. С начала апреля до середины июня цена криптовалюты выросла примерно на 180%. Такой стремительный рост побудил миллиардера Марка Кубана назвать биткоин «раздутым пузырем». Помимо миллиардера, свою тревогу о криптовалюте высказала компания Goldman Sachs
в письме, отправленном клиентам ранее на этой неделе. Аналитики заявили о сложной ситуации с сигналами биткоин и о возможном падении цены до $ 1,915.
В последнее время связанные с криптовалютой новости были только положительные. Три крупнейшие в мире биткоин-биржи Китая сняли запрет с клиентов на вывод Bitcoin, а правительство Японии узаконило биткоин в качестве официального платежного средства. Осталось только решить одну большую проблему — получить решение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая публично прокомментировала свое отклонение плана близнецов Winklevoss касательно биткоин-ETF. Пока не известно, когда будет обнародовано измененное решение.
UPD: Сейчас монета торгуется на уровне $ 2,324.
Перевод специально для mmgp.ru
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