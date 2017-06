Resumeio Интересующийся

Партнерская программа Resume.io ищет аффилейтов. Пожизненная комиссия! Мы хотели бы пригласить вас присоединиться к новой партнерской программе Resume.io , где вы сможете получать 30% комиссии за каждую продажу, как новую, так и повторную. Мы также можем предложить вам модели оплаты CPL, CPS, CPC.



Что такое Resume.io?

Resume.io - это инструмент для написания резюме, в котором те, кто ищет работу могут создавать профессиональные резюме за считанные минуты, также создавать сопроводительные письма и отслеживать свои заявки на работу.



Стандартное время cookie 90 дней, высокое время жизни клиента (LTV), оптимизированная рассылка писем клиентам для получения дополнительных конверсий, у вас будет личный аккаунт менеджер. Мы готовы поделиться доходом с вами!



Ограничения:

Traffic Allowed: Media Buys, Banner Ads, Contextual, Social Media, Blogs, Text Links.

Traffic Permission Needed: Email, Bing, Forums.

Geo-targets: US, UK, CA, AU, IE, NZ, IN.

Incentivized: No.



Мы предоставим вам баннеры, электронные письма, текстовые ссылки и все, что вам нужно для продвижения Resume.io. Мы всегда готовы создавать для вас рекламные материалы по запросу.



Мы выплачиваем комиссию партнерам через:

Paypal

Банковский перевод

Payoneer

Другое *: (свяжитесь с нами, и мы найдем для вас индивидуальное решение)



Регистрируйтесь в партнерской программе Resume.io - resume.io/affiliates ! Если возникнут вопросы, задавайте их здесь или по почте affiliates@resume.io .