Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,428 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Партнерская программа Resume.io ищет аффилейтов. Пожизненная комиссия!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:22
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 15.06.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Партнерская программа Resume.io ищет аффилейтов. Пожизненная комиссия!
Мы хотели бы пригласить вас присоединиться к новой партнерской программе Resume.io, где вы сможете получать 30% комиссии за каждую продажу, как новую, так и повторную. Мы также можем предложить вам модели оплаты CPL, CPS, CPC.

Что такое Resume.io?
Resume.io - это инструмент для написания резюме, в котором те, кто ищет работу могут создавать профессиональные резюме за считанные минуты, также создавать сопроводительные письма и отслеживать свои заявки на работу.

Стандартное время cookie 90 дней, высокое время жизни клиента (LTV), оптимизированная рассылка писем клиентам для получения дополнительных конверсий, у вас будет личный аккаунт менеджер. Мы готовы поделиться доходом с вами!

Ограничения:
Traffic Allowed: Media Buys, Banner Ads, Contextual, Social Media, Blogs, Text Links.
Traffic Permission Needed: Email, Bing, Forums.
Geo-targets: US, UK, CA, AU, IE, NZ, IN.
Incentivized: No.

Мы предоставим вам баннеры, электронные письма, текстовые ссылки и все, что вам нужно для продвижения Resume.io. Мы всегда готовы создавать для вас рекламные материалы по запросу.

Мы выплачиваем комиссию партнерам через:
Paypal
Банковский перевод
Payoneer
Другое *: (свяжитесь с нами, и мы найдем для вас индивидуальное решение)

Регистрируйтесь в партнерской программе Resume.io - resume.io/affiliates! Если возникнут вопросы, задавайте их здесь или по почте affiliates@resume.io.
Resumeio вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Партнёрская программа Академии Моды и Стиля. Комиссия 40% Станислава Другие партнерки 39 11.05.2016 22:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар O.Andru
Эксперты из ВШЭ предсказывают продолжение экономического спада в ближайшие месяцы
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Чем больше инвестиций в зелёную энергетику, тем она становится дороже
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Российский стартап "Браво моторс" выпускает ультракомпактные электрокары
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
БА "Anna Ltd" (публичный) - aanna.ru
От morg в разделе «Архив: Интернет-биржи»
Аватар сфинкс
ОПРОС кредиты и получки и МЫ
От сфинкс в разделе «Банковский форум»
Аватар pilot10
В Донецке рассматривают биткойн как средство международных расчетов
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
413,428
Тем
474,264
Сообщений
11,748,764

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube