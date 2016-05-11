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Партнерская программа Resume.io ищет аффилейтов. Пожизненная комиссия!
Мы хотели бы пригласить вас присоединиться к новой партнерской программе Resume.io, где вы сможете получать 30% комиссии за каждую продажу, как новую, так и повторную. Мы также можем предложить вам модели оплаты CPL, CPS, CPC.
Что такое Resume.io?
Resume.io - это инструмент для написания резюме, в котором те, кто ищет работу могут создавать профессиональные резюме за считанные минуты, также создавать сопроводительные письма и отслеживать свои заявки на работу.
Стандартное время cookie 90 дней, высокое время жизни клиента (LTV), оптимизированная рассылка писем клиентам для получения дополнительных конверсий, у вас будет личный аккаунт менеджер. Мы готовы поделиться доходом с вами!
Ограничения:
Traffic Allowed: Media Buys, Banner Ads, Contextual, Social Media, Blogs, Text Links.
Traffic Permission Needed: Email, Bing, Forums.
Geo-targets: US, UK, CA, AU, IE, NZ, IN.
Incentivized: No.
Мы предоставим вам баннеры, электронные письма, текстовые ссылки и все, что вам нужно для продвижения Resume.io. Мы всегда готовы создавать для вас рекламные материалы по запросу.
Мы выплачиваем комиссию партнерам через:
Paypal
Банковский перевод
Payoneer
Другое *: (свяжитесь с нами, и мы найдем для вас индивидуальное решение)
Регистрируйтесь в партнерской программе Resume.io - resume.io/affiliates! Если возникнут вопросы, задавайте их здесь или по почте affiliates@resume.io.