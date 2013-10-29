Alex077 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,773 Благодарностей: 1,422 УГ: 6 КП: 0.676 подарки

Hyperledger масштабирует Блокчейн с новой рабочей группой



Каким образом можно измерить производительность блокчейна?

Так как компании всерьез начинают интересоваться этим вопросом, Hyperledger под руководством Linuxобъявил о создании новой группы по отслеживанию производительности и масштабируемости (PSWG). Главной задачей группы является измерение производительности различных блокчейнов по мере возрастания их популярности и использования.



Новым проектом руководит Марк Вагнер, старший программист RedHat. За его спиной 15 лет опыта в области производительности и масштабируемости. Компания RedHat является одной из основателей Hyperledger. В конце 2016 года Вагнер стал представителем команды программистов проекта.



Вагнер объяснил, что одним из ожидаемых результатов работы группы будет поддержка матрицы ключевых показателей эффективности и соответствующих данных для различных вариантов применения блокчейна. Планируется, что данные помогут конечным пользователям выбирать правильную платформу под своим цели.



Как предполагает Вагнер, группа разработает программы, которые сможет загрузить любой и с их помощью протестировать различные платформы вроде Hyperledger, Corda и Quorum, а также публичные блокчейны, такие как биткоин и ethereum.



Вагнер поделился CoinDesk:



«Мы бы хотели разработать продукт, который бы работал во всей индустрии, а не только в рамках Hyperledger».



На сегодняшний день в PSWG насчитывается 20 участников. Первое собрание группы прошло 22 мая, в планах организовывать подобные встречи два раза в месяц. PSWGодна из нескольких рабочих группHyperledger к которой может присоединиться каждый.



Установление рамок



Часто ошибочно производительность и масштабируемость воспринимают как синонимы. Производительность относится к тому, сколько времени нужно системе для обработки запроса, а масштабируемость – к способности системы справляться с увеличением рабочей нагрузки, например, когда в систему добавляются новые пользователи.



Почему это важно? Потому что доказательства убеждают в том, что масштабирование не можно рассматривать в последнюю очередь – она с самого начала должна быть частью архитектуры системы.



Биткоин, к примеру, стал маркером для таких типов проблем, которые могут возникнуть, когда система не настроена под масштабирование. Из-за увеличения количества пользователей возросло не только время обработки транзакции, но и ее стоимость, а общество поделилось на два лагеря в плане решения проблемы (если они вообще считают, что это проблема).



Хотя Hyperledger работает с различными распределенными платформами, проект все-таки иногда сталкивается с подобными проблемами в своих попытках расширить возможности различных акционеров.



Чтобы измерить производительность и масштабируемость правильным образом, каждый должен работать в рамках общей структуры, в противном случае сравнить данные будет слишком сложно.



Вагнер подвел итог так:

«Это новая, захватывающая, и в некоторых случаях, неизведанная территория».



Перевод специально для форума MMGP.ru



Источник



Уникальность

Каким образом можно измерить производительность блокчейна?Так как компании всерьез начинают интересоваться этим вопросом, Hyperledger под руководством Linuxобъявил о создании новой группы по отслеживанию производительности и масштабируемости (PSWG). Главной задачей группы является измерение производительности различных блокчейнов по мере возрастания их популярности и использования.Новым проектом руководит Марк Вагнер, старший программист RedHat. За его спиной 15 лет опыта в области производительности и масштабируемости. Компания RedHat является одной из основателей Hyperledger. В конце 2016 года Вагнер стал представителем команды программистов проекта.Вагнер объяснил, что одним из ожидаемых результатов работы группы будет поддержка матрицы ключевых показателей эффективности и соответствующих данных для различных вариантов применения блокчейна. Планируется, что данные помогут конечным пользователям выбирать правильную платформу под своим цели.Как предполагает Вагнер, группа разработает программы, которые сможет загрузить любой и с их помощью протестировать различные платформы вроде Hyperledger, Corda и Quorum, а также публичные блокчейны, такие как биткоин и ethereum.Вагнер поделился CoinDesk:«Мы бы хотели разработать продукт, который бы работал во всей индустрии, а не только в рамках Hyperledger».На сегодняшний день в PSWG насчитывается 20 участников. Первое собрание группы прошло 22 мая, в планах организовывать подобные встречи два раза в месяц. PSWGодна из нескольких рабочих группHyperledger к которой может присоединиться каждый.Установление рамокЧасто ошибочно производительность и масштабируемость воспринимают как синонимы. Производительность относится к тому, сколько времени нужно системе для обработки запроса, а масштабируемость – к способности системы справляться с увеличением рабочей нагрузки, например, когда в систему добавляются новые пользователи.Почему это важно? Потому что доказательства убеждают в том, что масштабирование не можно рассматривать в последнюю очередь – она с самого начала должна быть частью архитектуры системы.Биткоин, к примеру, стал маркером для таких типов проблем, которые могут возникнуть, когда система не настроена под масштабирование. Из-за увеличения количества пользователей возросло не только время обработки транзакции, но и ее стоимость, а общество поделилось на два лагеря в плане решения проблемы (если они вообще считают, что это проблема).Хотя Hyperledger работает с различными распределенными платформами, проект все-таки иногда сталкивается с подобными проблемами в своих попытках расширить возможности различных акционеров.Чтобы измерить производительность и масштабируемость правильным образом, каждый должен работать в рамках общей структуры, в противном случае сравнить данные будет слишком сложно.Вагнер подвел итог так:«Это новая, захватывающая, и в некоторых случаях, неизведанная территория».

Новости криптовалют и аналитика рынков __________________