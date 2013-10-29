Hyperledger масштабирует Блокчейн с новой рабочей группой

Каким образом можно измерить производительность блокчейна?
Так как компании всерьез начинают интересоваться этим вопросом, Hyperledger под руководством Linuxобъявил о создании новой группы по отслеживанию производительности и масштабируемости (PSWG). Главной задачей группы является измерение производительности различных блокчейнов по мере возрастания их популярности и использования.
Новым проектом руководит Марк Вагнер, старший программист RedHat. За его спиной 15 лет опыта в области производительности и масштабируемости. Компания RedHat является одной из основателей Hyperledger. В конце 2016 года Вагнер стал представителем команды программистов проекта.
Вагнер объяснил, что одним из ожидаемых результатов работы группы будет поддержка матрицы ключевых показателей эффективности и соответствующих данных для различных вариантов применения блокчейна. Планируется, что данные помогут конечным пользователям выбирать правильную платформу под своим цели.
Как предполагает Вагнер, группа разработает программы, которые сможет загрузить любой и с их помощью протестировать различные платформы вроде Hyperledger, Corda и Quorum, а также публичные блокчейны, такие как биткоин и ethereum.
Вагнер поделился CoinDesk:
«Мы бы хотели разработать продукт, который бы работал во всей индустрии, а не только в рамках Hyperledger».
На сегодняшний день в PSWG насчитывается 20 участников. Первое собрание группы прошло 22 мая, в планах организовывать подобные встречи два раза в месяц. PSWGодна из нескольких рабочих группHyperledger к которой может присоединиться каждый.
Установление рамок
Часто ошибочно производительность и масштабируемость воспринимают как синонимы. Производительность относится к тому, сколько времени нужно системе для обработки запроса, а масштабируемость – к способности системы справляться с увеличением рабочей нагрузки, например, когда в систему добавляются новые пользователи.
Почему это важно? Потому что доказательства убеждают в том, что масштабирование не можно рассматривать в последнюю очередь – она с самого начала должна быть частью архитектуры системы.
Биткоин, к примеру, стал маркером для таких типов проблем, которые могут возникнуть, когда система не настроена под масштабирование. Из-за увеличения количества пользователей возросло не только время обработки транзакции, но и ее стоимость, а общество поделилось на два лагеря в плане решения проблемы (если они вообще считают, что это проблема).
Хотя Hyperledger работает с различными распределенными платформами, проект все-таки иногда сталкивается с подобными проблемами в своих попытках расширить возможности различных акционеров.
Чтобы измерить производительность и масштабируемость правильным образом, каждый должен работать в рамках общей структуры, в противном случае сравнить данные будет слишком сложно.
Вагнер подвел итог так:
«Это новая, захватывающая, и в некоторых случаях, неизведанная территория».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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