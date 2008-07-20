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Приложения в смартфонах толкают людей на всё большие траты



Британская телевещательная корпорация ВВС представила для широкого внимания результаты опроса, который был проведен Программой выплаты вознаграждений клиентам финансовых организаций.



Результаты этого опроса свидетельствуют можно сказать об одной прямо-таки ужасной вещи для многих: - благодаря тому, что с помощью мобильных приложений сейчас тем же британцам стало гораздо проще платить, то всё это в конечном итоге привело к тому, что в последние годы они начали намного легче прощаться со своими деньгами и порой просто перестают следить за своими тратами через личный смартфон. И в результате от такой ситуации сильно страдает их финансовое благополучие.



Мобильные приложения вынуждают людей легче расходовать деньги со своих счетов ведь, например, иногда так просто, лежа в кровати, взять с тумбочки смартфон, зайти в любой интернет-магазин и начать расходовать там свои средства, можно даже сказать до их полного обнуления. И конечно, больше всего от этой "болезни" трат страдают женщины, но хотя и мужчины тоже сильно не отстают от них. 167 и 147 долларов США в месяц соответственно тратит слабый и сильный пол через мобильные приложения и это траты не только на покупки в интернет-магазинах, а еще это и покупка музыки, азартные игры и другие всякого года развлечения.



Манию совершения покупок через смартфон британские эксперты поясняют, что их помощью делать покупки (шоппинг) можно быстро и легко, буквально коснувшись пальцем экрана и это совсем не то поведение, как вы ведете себя скажем в торговом центре - там обычно большинство людей обдумывают свою покупку, примеряются так сказать. А при покупке через смартфон всё иначе и здесь один клик и покупка уже в корзине, только оплати и голова отказывается хорошо соображать. Кроме того, на подходе совершение покупок с использованием биометрии (например, сканирование глаз), а это ещё более комфортный способ совершения покупок и в Британии им уже начали пользоваться.



И как утверждают британские футурологи далее британцев ждет еще более заманчивое будущее, когда оплата будет совершаться с помощью технологии распознавания голоса или жестов. Достаточно будет показать на кого-то и произнести: "Вот ваши 25 фунтов" и система электронной идентификации вашего смартфона осуществит разнознание выполненного вами жеста и прозвучавшего голоса и оплатит покупку. Какой будет следующий этап оплат за покупки, то футурологи пока не берутся точно предсказывать, но скорее всего всё будет происходить на уровне мыслей и вживленного чипа. Вот как-то так. Прогресс наступает...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59429a66286b2 Британская телевещательная корпорация ВВС представила для широкого внимания результаты опроса, который был проведен Программой выплаты вознаграждений клиентам финансовых организаций.Результаты этого опроса свидетельствуют можно сказать об одной прямо-таки ужасной вещи для многих: - благодаря тому, что с помощью мобильных приложений сейчас тем же британцам стало гораздо проще платить, то всё это в конечном итоге привело к тому, что в последние годы они начали намного легче прощаться со своими деньгами и порой просто перестают следить за своими тратами через личный смартфон. И в результате от такой ситуации сильно страдает их финансовое благополучие.Мобильные приложения вынуждают людей легче расходовать деньги со своих счетов ведь, например, иногда так просто, лежа в кровати, взять с тумбочки смартфон, зайти в любой интернет-магазин и начать расходовать там свои средства, можно даже сказать до их полного обнуления. И конечно, больше всего от этой "болезни" трат страдают женщины, но хотя и мужчины тоже сильно не отстают от них. 167 и 147 долларов США в месяц соответственно тратит слабый и сильный пол через мобильные приложения и это траты не только на покупки в интернет-магазинах, а еще это и покупка музыки, азартные игры и другие всякого года развлечения.Манию совершения покупок через смартфон британские эксперты поясняют, что их помощью делать покупки (шоппинг) можно быстро и легко, буквально коснувшись пальцем экрана и это совсем не то поведение, как вы ведете себя скажем в торговом центре - там обычно большинство людей обдумывают свою покупку, примеряются так сказать. А при покупке через смартфон всё иначе и здесь один клик и покупка уже в корзине, только оплати и голова отказывается хорошо соображать. Кроме того, на подходе совершение покупок с использованием биометрии (например, сканирование глаз), а это ещё более комфортный способ совершения покупок и в Британии им уже начали пользоваться.И как утверждают британские футурологи далее британцев ждет еще более заманчивое будущее, когда оплата будет совершаться с помощью технологии распознавания голоса или жестов. Достаточно будет показать на кого-то и произнести: "Вот ваши 25 фунтов" и система электронной идентификации вашего смартфона осуществит разнознание выполненного вами жеста и прозвучавшего голоса и оплатит покупку. Какой будет следующий этап оплат за покупки, то футурологи пока не берутся точно предсказывать, но скорее всего всё будет происходить на уровне мыслей и вживленного чипа. Вот как-то так. Прогресс наступает...Специально для mmgp.ru

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