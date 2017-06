all-hyips Топ Мастер

BTC Axis LTD - btcaxis.com



старт 14.06.2017 PerfectMoney Верифицирован, 64.5 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: Вы ищете стабильный доход от своих инвестиций? Мы можем помочь вам, предоставив необходимую платформу. BTC Axis LTD - современная инвестиционная компания из Великобритании. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Форекс, а также на Фондовой бирже. Наша компания также предлагает высокодоходные инвестиции в перспективные начинания Fintech и цифровую валюту, известную как Bitcoin. В настоящее время BTC Axis LTD вступает в новую фазу своего развития. Поскольку мы начали получать стабильную и высокую прибыль, нам нужны новые инвестиционные взаимодействия. Инвест планы:



10.5% - 20% Hourly For 10 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $3.00 - $1000.00 10.50

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 12.50

Plan 3 $2501.00 - $4000.00 15.50

Plan 4 $4001.00 - $6000.00 18.00

Plan 5 $6001.00 - $100000.00 20.00



CALCULATOR

103% - 200% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $500.00 103.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 140.00

Plan 3 $1001.00 - $2500.00 160.00

Plan 4 $2501.00 - $5000.00 185.00

Plan 5 $5001.00 - $100000.00 200.00



CALCULATOR

120% - 800% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1000.00 120.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 380.00

Plan 3 $2001.00 - $3000.00 490.00

Plan 4 $3001.00 - $5000.00 700.00

Plan 5 $5001.00 - $100000.00 800.00



CALCULATOR

900% - 1200% After 15 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $5.00 - $1000.00 900.00

Plan 2 $1001.00 - $2000.00 1000.00

Plan 3 $2001.00 - $100000.00 1200.00



CALCULATOR

2000% After 7 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $200.00 - $100000.00 2000.00



CALCULATOR

7000% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $300.00 - $100000.00 7000.00







депозит:



15.06.17 12:26 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U13563732 from U1294xxx. Batch: 179227836. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BTC Axis LTD User allhyips.



подробности:



Минимальный вклад: 3$

Максимальный вклад: 100000$

Реферальские: 3%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders btcaxis.com - Licensed

Особенности: SSL +



Registrar URL: netearthone.com

Updated Date: 2017-06-11T13:55:48Z

Creation Date: 2017-06-11T13:55:47Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-06-11T13:55:47Z

Registrar: NetEarth One, Inc.

Registrar IANA ID: 1005



Name Server: ns10.hawkhost.com

Name Server: ns9.hawkhost.com



