UsdHour - usdhour.com



старт 15.06.2017 PerfectMoney BankTransfer Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: UsdHour.com специализируется на торговле и обмене криптовыделениями. С появлением Биткойна наши трейдеры обратили внимание на неустойчивые колебания обменного курса и поняли перспективы нового типа электронной валюты. С этого момента мы фокусируемся на изучении особенностей работы по криптообмену и проводим торговую деятельность. С 2017 года UsdHour.com занимается привлечением инвестиций для выхода на международный валютный рынок и поиска новых партнеров и клиентов. Здесь вы можете получить общий обзор наших инвестиционных программ и общую прибыль, которую вы получите во время активного депозита. Основной доход включается вместе с прибылью. Не стесняйтесь выбирать из четырех инвестиционных планов и многих диапазонов депозитов Инвест планы:



1.43-1.50% в час 72 часа

PLAN SPENT AMOUNT HOUR PROFIT (%)

1.43% hourly for 72 hours 10.00-300.00 1.43

1.50% hourly for 72 hours 301.00-3000.00 1.50



2.30%-2.50% в час 48 часов

PLAN SPENT AMOUNT HOUR PROFIT (%)

2.30% hourly for 48 hours 300.00-5000.00 2.30

2.50% hourly for 48 hours 5001.00-50000.00 2.50



10%-20% в час 24 часа

PLAN SPENT AMOUNT HOUR PROFIT (%)

10% hourly for 24 hours 5000.00-30000.00 10.00

20% hourly for 24 hours 30001.00-300000.00 20.00







депозит:



15.06.17 12:32 Transfer Sent Payment: 70.00 USD to account U14045309 from U1294xxx. Batch: 179228421. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 300000$

Реферальские: 3%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders -

Особенности: SSL +



Name Server: DNS1.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS2.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS3.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS4.NAME-SERVICES.COM

Name Server: DNS5.NAME-SERVICES.COM



Updated Date: 2017-04-19T05:25:28.00Z

Creation Date: 2017-04-19T12:25:00.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2018-04-19T12:25:00.00Z

Registrar: ENOM, INC.



