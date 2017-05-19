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Мажоры.NZDUSD.

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"Мой путь с нуля. Мои победы спустя 4 года. С классическим трейдингом - вперед, к победе! Фигуры, фибо, вилы Эндрюса и кое-что еще" - авторский блог пользователя Анаэль 2017
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Старый Сегодня, 11:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 169
Благодарностей: 120
УГ: 0
КП: 0.356
Мажоры.NZDUSD.
Здравствуйте. дорогие друзья!
Открываю тему "Мажоры.NZDUSD ". Это одна из пар, торговать на которых считается легким делом. Но я считаю, что легких пар на Форексе нет. Применять здесь буду те же самые инструменты, что и на других парах.
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Анаэль 2017 на форуме  
Старый Сегодня, 11:31
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 169
Благодарностей: 120
УГ: 0
КП: 0.356
Автор темы Re: Мажоры.NZDUSD.
Итак, график Н4. За основу берем вилы Эндрюса, построенные на платформе ЗУП.
Мы видим 2 пары вил. Последние вилы - коррекционные, то есть, они расположены параллельно полу. Цена сейчас выходит из красной зоны. Когда свечка полностью закроется за границей красной зоны - это сигнал на вход на продажу. Кроме того, видим построенный от руки красный канал. Цена одновременно преодолевает и его границу. Цель движения - начало разворотных зон. Где-то на уровне 0.7128. Но перед этим, скорее всего , будет откат.Нажмите на изображение для увеличения Название: NZDUSDH4.png Просмотров: 3 Размер: 68.9 Кб ID: 189286
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На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты
Анаэль 2017 на форуме  
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