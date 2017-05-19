Мажоры.NZDUSD.

Итак, график Н4. За основу берем вилы Эндрюса, построенные на платформе ЗУП.
Мы видим 2 пары вил. Последние вилы - коррекционные, то есть, они расположены параллельно полу. Цена сейчас выходит из красной зоны. Когда свечка полностью закроется за границей красной зоны - это сигнал на вход на продажу. Кроме того, видим построенный от руки красный канал. Цена одновременно преодолевает и его границу. Цель движения - начало разворотных зон. Где-то на уровне 0.7128. Но перед этим, скорее всего , будет откат.