BERKUTcryp Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 11.01.2017 Сообщений: 42 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

[ICO][MCO] MONΛCO VISA® Card - новая дебетовая криптовалютная карта



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Общая информация



• Начало: 18 мая 2017, 9:30 UTC

• Окончание: 18 июня 2017, 9:30 UTC

• Суммарная капитализация: 5000 ETH - 150 000 ETH - 888 888 ETH

• 30% всех токенов будет продано во время запуска



Механизм ценообразования



• Справедливое распределение: продажа токенов начнётся 18-го мая абсолютно для всех участников

• Бонусы: от 150 MCO: 1 ETH до 100 MCO: 1 ETH

• Партнёрская программа: 5% по реферальной ссылке



Monaco Technology GMBH запустила кампанию по сбору средств и продажи своих токенов МСО, которая продлится с 18 мая по 18 июня 2017 г. Все средства, собранные в ходе кампании будут направлены на дальнейшую разработку и продвижение MonacoVISA® Card на рынке. MonacoVISA® Card это крипто- дебетовая карта , которая будет полезна не только для тех , кто является владельцем биткоинов , эфира и других токенов стандарта ERC20, но и для тех , кто любит путешествовать по разным странам и у которых возникают проблемы с обменом криптовалют на традиционные деньги. Как мы видим ICO компании MONΛCO VISA® Card проходит весьма успешно, так как они не только прошли минимальный порог и успели собрать уже больше 50000 ETH, что свидетельствует о большом интересе к этому проекту у криптовалютного сообщества. До окончания сбора средств остается всего три дня и вы еще можете успеть стать инвестором.





Ниже расскажу вам о плюсах этого проекта http://Mona.co:



Во-первых, MonacoVISA® Card будет поддерживать все самые популярные криптовалюты такие , как Bitcoin, Ethereum и целый ряд токенов стандарта ERC20. Все операции по ней будут проводится по самым выгодным межбанковским курсам обмена валют. Никакие дополнительный комиссии собираться не будут.



Во-вторых, Команда



В-третьих, Все участники краудфандинговой кампании получат токены MCO пропорционально своим вкладам в криптовалюте ЕТН. В зависимости от количества этих токенов, владельцы будут получать свою долю прибыли от деятельности компании, которая будет начисляться с помощью специального умного контракта актива МСО( MCO Asset Contract). По предварительным прогнозам разработчиков суммарный оборот средств умного контракта будет составлять порядка $500 млн.



В-четвертых, это большой интерес проекту со стороны инвесторов .



В-пятых, это безопасность для всех инвесторов. Все собранные средства будут хранится в TokenMarket Escrow, в кошельке с мультиподписью. Токены команды Monaco VISA® Card будут заблокированы на 3 месяца посредством умного контракта Ethereum.



Я уверен это достойных проект, который в ближайшее время займет свою нишу. Ты можешь успеть стать его инвестором! Надеюсь данная информация поможет тебе сделать правильный выбор. http://Mona.co



https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936 • Начало: 18 мая 2017, 9:30 UTC• Окончание: 18 июня 2017, 9:30 UTC• Суммарная капитализация: 5000 ETH - 150 000 ETH - 888 888 ETH• 30% всех токенов будет продано во время запускаМеханизм ценообразования• Справедливое распределение: продажа токенов начнётся 18-го мая абсолютно для всех участников• Бонусы: от 150 MCO: 1 ETH до 100 MCO: 1 ETH• Партнёрская программа: 5% по реферальной ссылкеMonaco Technology GMBH запустила кампанию по сбору средств и продажи своих токенов МСО, которая продлится с 18 мая по 18 июня 2017 г. Все средства, собранные в ходе кампании будут направлены на дальнейшую разработку и продвижение MonacoVISA® Card на рынке. MonacoVISA® Card это крипто- дебетовая карта , которая будет полезна не только для тех , кто является владельцем биткоинов , эфира и других токенов стандарта ERC20, но и для тех , кто любит путешествовать по разным странам и у которых возникают проблемы с обменом криптовалют на традиционные деньги. Как мы видим ICO компании MONΛCO VISA® Card проходит весьма успешно, так как они не только прошли минимальный порог и успели собрать уже больше 50000 ETH, что свидетельствует о большом интересе к этому проекту у криптовалютного сообщества. До окончания сбора средств остается всего три дня и вы еще можете успеть стать инвестором., MonacoVISA® Card будет поддерживать все самые популярные криптовалюты такие , как Bitcoin, Ethereum и целый ряд токенов стандарта ERC20. Все операции по ней будут проводится по самым выгодным межбанковским курсам обмена валют. Никакие дополнительный комиссии собираться не будут., Команда MonacoVISA® Card уже 31 августа 2017 года выпустит рабочее мобильное приложения Monaco App, оно будет доступно на Android и IOS платформах. С помощью него вы сможете пополнять карту с помощью BTC, ETH и различных токенов ERC20 с автоматической конвертацией в ту валюту, которая необходима для транзакции VISA®. Производить мгновенные транзакции без комиссий между пользователями приложения, при этом средства будут сразу доступны для получателя-владельца карты Monaco VISA®. Открывать счета менее чем за 3 минуты. Совершать бесплатные переводы в 23-х различных валютах из 120 стран мира. Получать мгновенные уведомления о расходах, квитанции на покупки, а также подключать функции управления своим бюджетом., Все участники краудфандинговой кампании получат токены MCO пропорционально своим вкладам в криптовалюте ЕТН. В зависимости от количества этих токенов, владельцы будут получать свою долю прибыли от деятельности компании, которая будет начисляться с помощью специального умного контракта актива МСО( MCO Asset Contract). По предварительным прогнозам разработчиков суммарный оборот средств умного контракта будет составлять порядка $500 млн., это большой интерес проекту со стороны инвесторов . MonacoVISA® Card уже прошел минимальную планку сборов и через 3 дня сбор уже будет закончен., это безопасность для всех инвесторов. Все собранные средства будут хранится в TokenMarket Escrow, в кошельке с мультиподписью. Токены команды Monaco VISA® Card будут заблокированы на 3 месяца посредством умного контракта Ethereum. Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 10:49 .