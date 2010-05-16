Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,367 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][MCO] MONΛCO VISA® Card - новая дебетовая криптовалютная карта

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:06
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 42
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
[ICO][MCO] MONΛCO VISA® Card - новая дебетовая криптовалютная карта

Общая информация

• Начало: 18 мая 2017, 9:30 UTC
• Окончание: 18 июня 2017, 9:30 UTC
• Суммарная капитализация: 5000 ETH - 150 000 ETH - 888 888 ETH
• 30% всех токенов будет продано во время запуска

Механизм ценообразования

• Справедливое распределение: продажа токенов начнётся 18-го мая абсолютно для всех участников
• Бонусы: от 150 MCO: 1 ETH до 100 MCO: 1 ETH
• Партнёрская программа: 5% по реферальной ссылке

Monaco Technology GMBH запустила кампанию по сбору средств и продажи своих токенов МСО, которая продлится с 18 мая по 18 июня 2017 г. Все средства, собранные в ходе кампании будут направлены на дальнейшую разработку и продвижение MonacoVISA® Card на рынке. MonacoVISA® Card это крипто- дебетовая карта , которая будет полезна не только для тех , кто является владельцем биткоинов , эфира и других токенов стандарта ERC20, но и для тех , кто любит путешествовать по разным странам и у которых возникают проблемы с обменом криптовалют на традиционные деньги. Как мы видим ICO компании MONΛCO VISA® Card проходит весьма успешно, так как они не только прошли минимальный порог и успели собрать уже больше 50000 ETH, что свидетельствует о большом интересе к этому проекту у криптовалютного сообщества. До окончания сбора средств остается всего три дня и вы еще можете успеть стать инвестором.


Ниже расскажу вам о плюсах этого проекта http://Mona.co:

Во-первых, MonacoVISA® Card будет поддерживать все самые популярные криптовалюты такие , как Bitcoin, Ethereum и целый ряд токенов стандарта ERC20. Все операции по ней будут проводится по самым выгодным межбанковским курсам обмена валют. Никакие дополнительный комиссии собираться не будут.

Во-вторых, Команда MonacoVISA® Card уже 31 августа 2017 года выпустит рабочее мобильное приложения Monaco App, оно будет доступно на Android и IOS платформах. С помощью него вы сможете пополнять карту с помощью BTC, ETH и различных токенов ERC20 с автоматической конвертацией в ту валюту, которая необходима для транзакции VISA®. Производить мгновенные транзакции без комиссий между пользователями приложения, при этом средства будут сразу доступны для получателя-владельца карты Monaco VISA®. Открывать счета менее чем за 3 минуты. Совершать бесплатные переводы в 23-х различных валютах из 120 стран мира. Получать мгновенные уведомления о расходах, квитанции на покупки, а также подключать функции управления своим бюджетом.

В-третьих, Все участники краудфандинговой кампании получат токены MCO пропорционально своим вкладам в криптовалюте ЕТН. В зависимости от количества этих токенов, владельцы будут получать свою долю прибыли от деятельности компании, которая будет начисляться с помощью специального умного контракта актива МСО( MCO Asset Contract). По предварительным прогнозам разработчиков суммарный оборот средств умного контракта будет составлять порядка $500 млн.

В-четвертых, это большой интерес проекту со стороны инвесторов . MonacoVISA® Card уже прошел минимальную планку сборов и через 3 дня сбор уже будет закончен.

В-пятых, это безопасность для всех инвесторов. Все собранные средства будут хранится в TokenMarket Escrow, в кошельке с мультиподписью. Токены команды Monaco VISA® Card будут заблокированы на 3 месяца посредством умного контракта Ethereum.

Я уверен это достойных проект, который в ближайшее время займет свою нишу. Ты можешь успеть стать его инвестором! Надеюсь данная информация поможет тебе сделать правильный выбор. http://Mona.co

https://bitcointalk.org/index.php?ac...ofile;u=934936
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 10:49.
BERKUTcryp на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
VISA Shift Card - пластиковая карта для оплаты и обналичивания Bitcoin Alex356 Новости криптовалют 17 08.04.2016 19:53
Дебетовая карта РФ банка Lirok Кредитные и дебетовые карты 13 03.10.2015 15:30
Дебетовая карта в 15 лет allbuxmonitor Кредитные и дебетовые карты 3 14.04.2013 18:02
Нужна дебетовая карта VISA с доставкой по почте GoG Кредитные и дебетовые карты 11 19.02.2013 15:18
Дебетовая карта APPLY DEBIT CARD кто пользуется ? mirwam Кредитные и дебетовые карты 15 16.05.2010 11:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Российские космонавты попробуют отказаться от американской техники
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар moskva
В этом году Google выпустит собственный шлем виртуальной реальности
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Toyota переведет модели на водород
От luckyea в разделе «Авто»
Аватар Naale
RoyalStatfor - royalstatfor.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет 620046 kodges (ForexTrend)
От alex7810 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар HMass
MoneyHourly - moneyhourly.com
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,367
Тем
474,181
Сообщений
11,746,161

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube