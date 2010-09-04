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BlackRock Metals для экологических металлов привлекла $40 млн инвестиций

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BlackRock Metals для экологических металлов привлекла $40 млн инвестиций




Канадская компания BlackRock Metals из Монреаля является разработчиком комплексных экологических металлов и материалов для производства и для этих целей привлекла $40 млн. инвестиций.

Инвестором стал Orion Mine Finance Group.

Компания намерена использовать привлеченные средства для завершения технических проектов, размещения заказов оборудования, для ускорения строительных работ и общих потребностей в оборотном капитале.




Компания была основана в 2008 году. Жан Рейнвилл является президентом и главным исполнительным директором компании. BlackRock Metals разработала интегрированное экологическое улучшенные для металлов, материалы для производственного процесса от ванадия и до титана (VTM). Все испытания проводятся в лабораториях Квебека в Канаде. Компания будет производить около 500 тыс. тонн высокой чистоты товарного чугуна и 5 тыс. тонн феррованадия в год.

BlackRock Metals занимается углеродными нейтральными металлами с высокой чистотой и материалами с использованием проверенных процессов в создании экологически чистых металлических изделий с нулевым риском технологий.




Ванадий повышает прочность стали, что делает его более жестким и до 50% легче. Используется в строительных конструкциях, а также в автомобильной и аэрокосмической промышленности для высокопрочной низколегированной стали (HSLA), для легковых автомобилей, грузовиков, кранов, мостов, железных дорог и сооружений предназначенных для больших объемов нагрузок, которые требуют хорошей прочности. Ванадий также все чаще используется в титановых сплавах для аэрокосмической промышленности и в окислительно-восстановительных батареях, используемых для хранения электроэнергии из возобновляемых источников.




Титан признается пространственно-возрастным металлом и обладает высокой устойчивостью к коррозии с очень высоким отношением прочности к весу. Он идеально подходит для использования в аэрокосмической промышленности, сельскохозяйственно-пищевой и медицинских областях.

Высокая чистота MPI является основным сырьем в стали в электродуговой печи (Mini Mill), которые заменили сильно загрязняющие окружающую среду доменные печи в Северной Америке и Европе. BlackRock уменьшает загрязняющие вещества и примеси в полученной стали, а также идеально подходят для использования в пластичных литейных операциях для производства высококачественных инструментов, труб и промышленных деталей.




BlackRock является уникальной в мире в исходных материалах, которые идеально подходят для создания ценных продуктов и их применения в промышленности.




Перевод специально для mmgp.ru


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