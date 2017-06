tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,624 Благодарностей: 10,537 УГ: 93 КП: 0.097 подарки награды

Бундесбанк: цифровые валюты опасны для банков Москва, 14 июня - "Вести.Экономика". Глава Центрального банка Германии Йенс Вайдманн заявил о том, что распространение цифровых валют представляет угрозу для банковской системы и властям необходимо подумать, как "снизить интерес граждан к цифровым валютам".









В своем выступлении на форуме Frontiers in Central Banking – Past, Present and Future во Франкфурте-на-Майне президент Бундесбанка отметил риски, которые несет в себе распространение новых технологий для банковского сектора.



Йенс Вайдманн отметил, что, в случае если граждане смогут мгновенно переводить свои средства в какую-либо официальную цифровую валюту, это заметно повысит риски массового изъятия депозитов из банков в кризисные периоды.



"Главный вызов для центральных банков, скорее всего, будет заключаться в тектонических сдвигах, вызванных распространением цифровых технологий.



Цифровизация создаст новые формы финансового посредничества. И хотя это может быть позитивным фактором для экономики, центральные банки могут столкнуться с вопросами, которые касаются проведения монетарной политики в изменившихся условиях.



Ряд экспертов предполагают, что созданные на частной основе цифровые валюты могут полностью заменить традиционные валюты. Однако более тщательный экономический анализ показывает, что подобное развитие событий является маловероятным.



В качестве средства обмена и единицы учета деньги подвержены существенному и разветвленному воздействию внешних факторов, которые альтернативные валюты вряд ли смогут преодолеть. Я также довольно уверен в том, что центральные банки могут лучше обеспечивать ценовую стабильность, чем какое-либо неизменное монетарное правило или алгоритм.



И тем не менее, несмотря на то что частные цифровые валюты пока остаются периферийным феноменом, ряд экспертов уже сейчас призывают центральные банки к тому, чтобы задуматься над принятием новых технологий и выпуском собственных цифровых валют. Это означало бы, что нефинансовые корпорации и даже обычные граждане получили бы доступ к активам центрального банка в форме цифрового баланса, который – в отличие от наличных денег – не требует серьезных затрат для хранения.



Однако то, что может показаться интригующим с точки зрения технологий, также влечет за собой фундаментальные вопросы по поводу природы финансовой системы и нашей экономики в целом. Если мы позволим населению держать на руках активы центрального банка, это сделает их ликвидные активы более безопасными, так как центральный банк не может обанкротиться.



Данный аспект может обрести особенную значимость в кризисные периоды, когда у граждан появляется серьезный стимул, для того чтобы перевести свои банковские депозиты в официальную цифровую валюту одним нажатием кнопки. Но то, что хорошо для вкладчиков, которые хотят безопасности для своих активов, может стать гибельным для банков, так как это означает, что массовое изъятие средств вкладчиками банков может произойти еще быстрее, чем сейчас.



Изъятие депозитов у банков также лишает их возможности преобразовывать краткосрочные депозиты в более долгосрочные кредиты. Таким образом, новые технологии возобновляют старый экономический спор: улучшает ли трансформация погашения сроков благосостояние или же банкам должно быть запрещено создание ликвидности?



Моя точка зрения в данном вопросе заключается в том, что центральные банки должны стремиться к тому, чтобы делать существующие платежные системы более эффективными и быстрыми, чем сегодня – тема мгновенных платежей сегодня стала модной, как никогда прежде. Я вполне уверен в том, что это снизит интерес большинства граждан к цифровым валютам".





Стоит отметить, что в заявлении председателя Бундесбанка содержится ряд противоречивых моментов. В частности, Йенс Вайдманн заявил о том, что "центральный банк не может обанкротиться", наверняка имея в виду, что не может обанкротиться центральный банк, который обладает возможностью напечатать деньги.



На текущем этапе развития финансовой системы Европы такой возможностью уже не обладают ни Бундесбанк (ЦБ Германии), ни Банк Франции, ни какой-либо другой нацбанк, представляющий страну, входящую в зону евро.



Еще один неоднозначный момент в заявлении главы заключается в том, что рассуждения о взаимоотношениях денег, вкладчиков и банков главы ЦБ ФРГ построены только с учетом того, насколько вкладчики и их деньги нужны банкам, а не наоборот.



Развитие цифровых технологий и валют, не подверженных контролю ЦБ, а также коммерческих банков, до сегодняшнего момента во многом проходило с позиции того, что выгодно именно частным лицам, а не финансовым властям или крупным банкам.



При этом банки, как частные, так и государственные, во многих странах мира до последнего времени продолжали оставаться в роли "догоняющих" развитие цифровых валют.



Поэтому вполне вероятно, что представителям финансового истеблишмента необходимо думать скорее не над тем, "как снизить интерес населения к цифровым валютам", а как еще можно попытаться сохранить хотя бы часть доверия граждан к услугам традиционного банковского сектора – в том числе за счет контроля над потенциальными махинациями и чрезмерной спекулятивной активностью банков, чьи действия и стали основной причиной мирового финансового кризиса в 2008 г.



источник В своем выступлении на форуме Frontiers in Central Banking – Past, Present and Future во Франкфурте-на-Майне президент Бундесбанка отметил риски, которые несет в себе распространение новых технологий для банковского сектора.Йенс Вайдманн отметил, что, в случае если граждане смогут мгновенно переводить свои средства в какую-либо официальную цифровую валюту, это заметно повысит риски массового изъятия депозитов из банков в кризисные периоды."Главный вызов для центральных банков, скорее всего, будет заключаться в тектонических сдвигах, вызванных распространением цифровых технологий.Цифровизация создаст новые формы финансового посредничества. И хотя это может быть позитивным фактором для экономики, центральные банки могут столкнуться с вопросами, которые касаются проведения монетарной политики в изменившихся условиях.Ряд экспертов предполагают, что созданные на частной основе цифровые валюты могут полностью заменить традиционные валюты. Однако более тщательный экономический анализ показывает, что подобное развитие событий является маловероятным.В качестве средства обмена и единицы учета деньги подвержены существенному и разветвленному воздействию внешних факторов, которые альтернативные валюты вряд ли смогут преодолеть. Я также довольно уверен в том, что центральные банки могут лучше обеспечивать ценовую стабильность, чем какое-либо неизменное монетарное правило или алгоритм.И тем не менее, несмотря на то что частные цифровые валюты пока остаются периферийным феноменом, ряд экспертов уже сейчас призывают центральные банки к тому, чтобы задуматься над принятием новых технологий и выпуском собственных цифровых валют. Это означало бы, что нефинансовые корпорации и даже обычные граждане получили бы доступ к активам центрального банка в форме цифрового баланса, который – в отличие от наличных денег – не требует серьезных затрат для хранения.Однако то, что может показаться интригующим с точки зрения технологий, также влечет за собой фундаментальные вопросы по поводу природы финансовой системы и нашей экономики в целом. Если мы позволим населению держать на руках активы центрального банка, это сделает их ликвидные активы более безопасными, так как центральный банк не может обанкротиться.Данный аспект может обрести особенную значимость в кризисные периоды, когда у граждан появляется серьезный стимул, для того чтобы перевести свои банковские депозиты в официальную цифровую валюту одним нажатием кнопки. Но то, что хорошо для вкладчиков, которые хотят безопасности для своих активов, может стать гибельным для банков, так как это означает, что массовое изъятие средств вкладчиками банков может произойти еще быстрее, чем сейчас.Изъятие депозитов у банков также лишает их возможности преобразовывать краткосрочные депозиты в более долгосрочные кредиты. Таким образом, новые технологии возобновляют старый экономический спор: улучшает ли трансформация погашения сроков благосостояние или же банкам должно быть запрещено создание ликвидности?Моя точка зрения в данном вопросе заключается в том, что центральные банки должны стремиться к тому, чтобы делать существующие платежные системы более эффективными и быстрыми, чем сегодня – тема мгновенных платежей сегодня стала модной, как никогда прежде. Я вполне уверен в том, что это снизит интерес большинства граждан к цифровым валютам".Стоит отметить, что в заявлении председателя Бундесбанка содержится ряд противоречивых моментов. В частности, Йенс Вайдманн заявил о том, что "центральный банк не может обанкротиться", наверняка имея в виду, что не может обанкротиться центральный банк, который обладает возможностью напечатать деньги.На текущем этапе развития финансовой системы Европы такой возможностью уже не обладают ни Бундесбанк (ЦБ Германии), ни Банк Франции, ни какой-либо другой нацбанк, представляющий страну, входящую в зону евро.Еще один неоднозначный момент в заявлении главы заключается в том, что рассуждения о взаимоотношениях денег, вкладчиков и банков главы ЦБ ФРГ построены только с учетом того, насколько вкладчики и их деньги нужны банкам, а не наоборот.Развитие цифровых технологий и валют, не подверженных контролю ЦБ, а также коммерческих банков, до сегодняшнего момента во многом проходило с позиции того, что выгодно именно частным лицам, а не финансовым властям или крупным банкам.При этом банки, как частные, так и государственные, во многих странах мира до последнего времени продолжали оставаться в роли "догоняющих" развитие цифровых валют.Поэтому вполне вероятно, что представителям финансового истеблишмента необходимо думать скорее не над тем, "как снизить интерес населения к цифровым валютам", а как еще можно попытаться сохранить хотя бы часть доверия граждан к услугам традиционного банковского сектора – в том числе за счет контроля над потенциальными махинациями и чрезмерной спекулятивной активностью банков, чьи действия и стали основной причиной мирового финансового кризиса в 2008 г.

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________