5 новых Fintech-стартапов, за которыми стоит понаблюдать

Теперь, когда банки и fintech-стартапы научились сосуществовать, появляются новые стартапы, изначально рассчитанные на успешное партнерство. А отслеживание новых игроков в данной сфере - лучший способ оставаться в курсе текущих рыночных тенденций, и банковские инновации готовы нам в этом помочь.
Вот пять стартапов, за которыми следует понаблюдать, чтобы оставаться, как говорится, в теме.
TrueLayer
- стартап, направленный на сотрудничество с банковскими разработчиками. Wisebanyan
- «первый бесплатный финансовый консультант» на рынке. Onfido
, основанный в 2012 году, привлекший $ 30,5 миллионов
. Grain
- помощник новым инвесторам в создании портфолио, и Payjoy.
Переведено специально для MMGP.ru