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5 новых Fintech-стартапов, за которыми стоит понаблюдать

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#1
Форекс-блогер
 
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5 новых Fintech-стартапов, за которыми стоит понаблюдать



Теперь, когда банки и fintech-стартапы научились сосуществовать, появляются новые стартапы, изначально рассчитанные на успешное партнерство. А отслеживание новых игроков в данной сфере - лучший способ оставаться в курсе текущих рыночных тенденций, и банковские инновации готовы нам в этом помочь.

Вот пять стартапов, за которыми следует понаблюдать, чтобы оставаться, как говорится, в теме.

TrueLayer - стартап, направленный на сотрудничество с банковскими разработчиками. Wisebanyan - «первый бесплатный финансовый консультант» на рынке. Onfido, основанный в 2012 году, привлекший $ 30,5 миллионов. Grain - помощник новым инвесторам в создании портфолио, и Payjoy.




Переведено специально для MMGP.ru
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