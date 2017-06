Mega-Hyip Топ Мастер

Имя: Makc Пол: Мужской Возраст: 33 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.07.2010 Сообщений: 50,635 Благодарностей: 6,096 УГ: 6 КП: 0.379

investbtcltd - investbtcltd.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 06.06.2017



Машинный перевод:



Цитата: investbtcltd. Является частной онлайн-инвестиционной компанией cryptocurrency, которая была зарегистрирована на законных основаниях в Великобритании в 2016 году. Раньше несколько лет мы предоставляли выгодные инвестиционные услуги частным клиентам и оттачивали наши знания о том, как вести бизнес с небольшим привлеченным капиталом. В течение этого периода мы создали собственную торговую стратегию на разных рынках с элементами высокой финансовой безопасности. Главная цель нашей работы - безопасность средств, и только следующая наша задача - получить высокую прибыль. Планы:



0.22% Profit Hourly Forever

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $1000.00 0.22

Calculate your profit >>





0.33% Profit Hourly Forever

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1001.00 - $2000.00 0.33

Calculate your profit >>





0.45% Hourly Forever

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $2001.00 - $5000.00 0.45

Calculate your profit >>





0.6% Profit Hourly Forever

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $5001.00 and more 0.60

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 3%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 06/15/2017 01:53

From/To Account : U14725864

Amount : -50.00

Currency : USD

Batch : 179190506

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to investbtcltd.com User megahyipru.



