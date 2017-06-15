Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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investbtcltd - investbtcltd.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 05:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 50,635
Благодарностей: 6,096
УГ: 6
КП: 0.379
investbtcltd - investbtcltd.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 06.06.2017

Машинный перевод:

Цитата:
investbtcltd. Является частной онлайн-инвестиционной компанией cryptocurrency, которая была зарегистрирована на законных основаниях в Великобритании в 2016 году. Раньше несколько лет мы предоставляли выгодные инвестиционные услуги частным клиентам и оттачивали наши знания о том, как вести бизнес с небольшим привлеченным капиталом. В течение этого периода мы создали собственную торговую стратегию на разных рынках с элементами высокой финансовой безопасности. Главная цель нашей работы - безопасность средств, и только следующая наша задача - получить высокую прибыль.
Планы:

0.22% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $1000.00 0.22
Calculate your profit >>


0.33% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1001.00 - $2000.00 0.33
Calculate your profit >>


0.45% Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $2001.00 - $5000.00 0.45
Calculate your profit >>


0.6% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $5001.00 and more 0.60
Calculate your profit >>

Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.

Рефералка: 3%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 06/15/2017 01:53
From/To Account : U14725864
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 179190506
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to investbtcltd.com User megahyipru.

***Тема создана для ознакомления!!!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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