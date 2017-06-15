investbtcltd - investbtcltd.com

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 06.06.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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investbtcltd. Является частной онлайн-инвестиционной компанией cryptocurrency, которая была зарегистрирована на законных основаниях в Великобритании в 2016 году. Раньше несколько лет мы предоставляли выгодные инвестиционные услуги частным клиентам и оттачивали наши знания о том, как вести бизнес с небольшим привлеченным капиталом. В течение этого периода мы создали собственную торговую стратегию на разных рынках с элементами высокой финансовой безопасности. Главная цель нашей работы - безопасность средств, и только следующая наша задача - получить высокую прибыль.
0.22% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $1000.00 0.22
Calculate your profit >>
0.33% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1001.00 - $2000.00 0.33
Calculate your profit >>
0.45% Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $2001.00 - $5000.00 0.45
Calculate your profit >>
0.6% Profit Hourly Forever
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $5001.00 and more 0.60
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Принимает:
PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.
Рефералка:
3%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 06/15/2017 01:53
From/To Account : U14725864
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 179190506
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to investbtcltd.com User megahyipru.
***Тема создана для ознакомления!!!