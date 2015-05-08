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Стартап Meddsy привлек $6,8 тысяч инвестиций на создание аптечки на все случаи жизни

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Стартап Meddsy привлек $6,8 тысяч инвестиций на создание аптечки на все случаи жизни


Проект Meddsy хочет создать медицинскую аптечку на все случаи жизни и собрал 6,8 тысяч долларов инвестиций на Indiegogo

Meddsy Team совместно с инкубатором Arrow Electronics представил стартап Meddsy на краудфандинговой площадке Indiegogo. Хотя до конца сбора средств еще больше месяца, команде Meddsy Team удалось привлечь 172 процента желаемых инвестиций. Первая сумма составляла всего 4 тысячи долларов, а сейчас 37 инвесторов уже вложили в проект 6868 долларов. Meddsy Team основала стартап в Тель-Авиве, Израиль и хочет выйти на международный рынок.

Meddsy Team хочет поменять представление о медицинской аптечке первой помощи и сделала универсальную аптечку на все случаи жизни которая поможет путешественникам, врачам, солдатам и другим специалистам выживания.


Создатели стартапа Meddsy хотят, что бы люди воспринимали их продукт как следующее поколение медицинской аптечки. Основатели уверяют, что она незаменима и должна быть в каждом автомобиле во всем мире, у нее нет аналогов и она является незаменимой. По сравнению с обычной она имеет более компактные формы, но функционал превышающий в разы . Набор Meddsy укомплектован только самым необходимым. Все детали разрабатывались индивидуально и подбирались с опытными путешественниками, врачами, военными, спасателями и экспертами по выживанию в дикой местности. Коробка состоит из трех разделов, и имеет простой дизайн.


Всего миниатюрная аптечка включает 70 предметов первой необходимости. Они смогут помочь в любой нестандартной или экстремальной ситуации. Аптечка является важнейшим элементом при факторах выживания. Из нестандартных абгрейдов можно считать наличие АКБ, от которой можно заряжать мобильный телефон, соломенный фильтр для воды, а так же презервативы.


Уникальность: 100.00%
Переведено специально для mmgp.ru indiegogo
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Метки
инвестиции, краудфандинг, стартап
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