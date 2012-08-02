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Apple выпустила зеленые облигации на $ 1 млрд для борьбы с климатическими изменениями

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Apple выпустила зеленые облигации на $ 1 млрд для борьбы с климатическими изменениями
Во вторник Apple выпустила облигации на $ 1 миллиард со специальной пометкой: вырученные средства будут использованы только на экологически чистые проекты. Деньги от облигаций инвестируют в несколько проектов, включая новые и существующие солнечные и ветряные фермы, «зеленые» здания и программу по производству продуктов компании только из переработанных или возобновляемых материалов. Это второй выпуск «зеленых облигаций» компанией. В прошлом году Apple привлекла аналогичным образом $ 1,5 млрд. Сейчас компания является крупнейшим эмитентом деноминированных «зеленых облигаций». Заявки на покупку уже подали Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch и JP Morgan. Срок погашения облигаций — до 2027 года.



Зеленые облигации призваны облегчить инвесторам поиск экологически чистых компаний, а действия будут руководствоваться набором «принципов зеленых облигаций». Все финансируемые за счет облигаций проекты будут одобряться Лизой Джексон, вице-президентов Apple по вопросам окружающей среды и социальных инициатив. В настоящее время 96% электроэнергии Apple вырабатывается с помощью возобновляемых источников. Кроме того, компания инвестировала в солнечные фермы и гидроэлектростанции по всему миру.

Выпуск облигаций также имеет особое значение для заявленной Apple цели в отношении «цепочки поставок с замкнутым циклом». Компания стремится производить продукцию с использованием только возобновляемых или переработанных ресурсов. Это означает, что технологический гигант будет лучше восстанавливать и перерабатывать материалы из своей же продукции.

Зеленая облигация Apple — первая в США после того, как президент Трамп высказал намерение выйти из Парижских климатических договоренностей. Хотя у компании много наличности, выпуск облигаций означает, что Apple не придется использовать оффшорные деньги для проектов, а значит — не нужно платить налоги за эти резервы.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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