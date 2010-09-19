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Платформа Element AI привлекла $102 млн для создания систем искусственного интеллекта



Гонка за передовые технологии искусственного интеллекта продолжается, и в то время как технологичные гиганты, такие как Google и Facebook, активно переманивают к себе талантливых сотрудников, чтобы создавать свои собственные продукты на базе AI, новый стартап только что привлек огромный объем финансирования, чтобы помочь всем остальным компаниям.



Платформа Element AI из Монреаля стремится стать единым рабочим пространством для всех компаний (и больших, и малых), создающих или желающих внедрять у себя технологии искусственного интеллекта, но не обладающих специалистами и другими ресурсами. Сегодня данный стартап привлек $102 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Компания планирует использовать полученные средства для найма талантливых сотрудников, дальнейшего развития бизнеса, а также, чтобы инвестировать в некоторые перспективные технологии в этой сфере.



”Наша цель – снизить барьер для запуска коммерческих приложений с использованием искусственного интеллекта“, – заявил Жан-Франсуа Ганье, генеральный директор Element AI. ”Каждый стремится получить такие возможности, но большинству компаний трудно реализовать это из-за отсутствия специалистов или ограниченного доступа к технологиям искусственного интеллекта. ”В настоящее время в стартапе работает 105 сотрудников, и в дальнейших планах на ближайших несколько месяцев довести их количество до 250 человек“, – сообщил он.



Текущий раунд возглавила венчурная компания Data Collective, с участием широкого круга ключевых финансовых и стратегических инвесторов. Среди них канадская Fidelity Investments, корейская Hanwha, Intel Capital, Microsoft Ventures, Национальный банк Канады, NVIDIA, Real Ventures и несколько крупнейших международных суверенных фондов.



Данный крупный раунд завершился довольно быстро: всего через шесть месяцев после того, как стартап Element AI объявил о получении финансирования от Microsoft Ventures в посевном раунде, и через восемь месяцев после запуска компании.



Инвесторы Element AI пока решили не раскрывать оценочную стоимость стартапа. Однако известно, что стартап уже имеет нескольких крупных клиентов и активно работает над реализацией платных проектов. Также в его списке есть сотни компаний, с которыми он собирается сотрудничать.



”Поскольку мы работали с корпорациями и многими стартапами, мы поняли, что одновременно с ними работать довольно непросто“, – отметил Ганье. ”Поэтому мы начали строить бизнес-сеть, в том числе заполнять вакансии в стартапах, чтобы помочь им. При этом мы инвестируем капитал и ресурсы, а также предоставляем им технологии и все необходимые инструменты для ускорения разработки своих приложений и получения помощи от крупных корпораций, которые являются нашими клиентами“.







Стратегические инвесторы также хорошо вписываются в бизнес-модель Element AI. По словам Джеффа Хербста, вице-президента по развитию бизнеса в NVIDIA, некоторые из них, в том числе и Nvidia, сотрудничают со стартапом, используя при этом свою обучающую платформу. ”Element AI только выиграет от применения высокопроизводительных графических процессоров и программного обеспечения NVIDIA для решения некоторых наиболее сложных проблем в мире“, – заявил он. Другие компании, например Hanwha, сотрудничают в качестве клиентов и инвесторов, чтобы использовать некоторые из возможностей платформы.



Искусственный интеллект в свои ранние дни был областью только таких высокотехнологичных компаний, как Google, Apple и IBM, но в наши дни многим компаниям доступен широкий ассортимент AI-решений для любых аспектов бизнеса, начиная от бэк-офисов и систем, ориентированных на клиента, до кибербезопасности и финансовых транзакций, а также производства, логистики, транспорта и робототехники.



Но серьезная проблема заключается в том, что до сих пор самые инновационные стартапы в этой индустрии подрываются крупными технологическими гигантами (иногда непосредственно из университетов, где они формируются, иногда немного позже). Для тех, кто по-прежнему остается независимым, по-прежнему существует пробел между тем, какие продукты выходят на рынок, и тем, что было бы наиболее полезным для многих предприятий: поэтому многие из них изучают, как использовать искусственный интеллект в своих компаниях.



”Проблема многих корпораций, правительств и других людей, оказавшихся в данной ловушке, заключается в том, что их конкуренты с превосходными решениями на основе искусственного интеллекта всегда будут доминировать на мировых рынках“, – отметил Мэтт Око из Data Collective.



Идея создания подобной уникальной AI-платформы или безопасного пространства, где многие компании (которые иногда даже конкурируют друг с другом) смогут продуктивно сотрудничать друг с другом и использовать тех же инженеров для оперативной разработки своих новых продуктов, должна стать огромным прорывом в данной отрасли.



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Element AI эффективно решает эту проблему, основываясь на тенденциях аутсорсинга: используя системных интеграторов, аутсорсеров бизнес-процессов и других специалистов, которые создали многомиллиардные предприятия, предоставляли консультации или руководили определенными проектами.



Element AI заявляет, что многие исходные продукты включают в себя интеллектуальное моделирование, разнообразные модели прогнозирования для небольших наборов данных, интерактивную AI-систему и обработку естественного языка, распознавание изображений и автоматическую маркировку продукции на основе этих изображений, а также эффективные методы агрегирования на основе машинного обучения, обучение управлению движением, алгоритмы статистического машинного обучения, распознавание голоса, различные системы рекомендаций, оптимизацию взаимодействия с потребителями и компьютерную рекламу.



Данная платформа объединяет свои исследования и разработки с технологиями других компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, что приносит огромную пользу всем участникам этого процесса и значительно ускоряет создание новых продуктов.



”Эту модель создал Йошуа Бенджио – «крестный отец» машинного обучения, а также один из соучредителей данной компании“, – отметил Мэтт Око. ”Подобное огромное преимущество в исследованиях привело к тому, что Element AI сейчас может предоставлять более технически эффективные и более рентабельные решения“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/14/el...s-raises-102m/



https://text.ru/antiplagiat/59415e0ce2fe9 Гонка за передовые технологии искусственного интеллекта продолжается, и в то время как технологичные гиганты, такие как Google и Facebook, активно переманивают к себе талантливых сотрудников, чтобы создавать свои собственные продукты на базе AI, новый стартап только что привлек огромный объем финансирования, чтобы помочь всем остальным компаниям.Платформа Element AI из Монреаля стремится стать единым рабочим пространством для всех компаний (и больших, и малых), создающих или желающих внедрять у себя технологии искусственного интеллекта, но не обладающих специалистами и другими ресурсами. Сегодня данный стартап привлек $102 млн. инвестиций в первом раунде финансирования. Компания планирует использовать полученные средства для найма талантливых сотрудников, дальнейшего развития бизнеса, а также, чтобы инвестировать в некоторые перспективные технологии в этой сфере.”Наша цель – снизить барьер для запуска коммерческих приложений с использованием искусственного интеллекта“, – заявил Жан-Франсуа Ганье, генеральный директор Element AI. ”Каждый стремится получить такие возможности, но большинству компаний трудно реализовать это из-за отсутствия специалистов или ограниченного доступа к технологиям искусственного интеллекта. ”В настоящее время в стартапе работает 105 сотрудников, и в дальнейших планах на ближайших несколько месяцев довести их количество до 250 человек“, – сообщил он.Текущий раунд возглавила венчурная компания Data Collective, с участием широкого круга ключевых финансовых и стратегических инвесторов. Среди них канадская Fidelity Investments, корейская Hanwha, Intel Capital, Microsoft Ventures, Национальный банк Канады, NVIDIA, Real Ventures и несколько крупнейших международных суверенных фондов.Данный крупный раунд завершился довольно быстро: всего через шесть месяцев после того, как стартап Element AI объявил о получении финансирования от Microsoft Ventures в посевном раунде, и через восемь месяцев после запуска компании.Инвесторы Element AI пока решили не раскрывать оценочную стоимость стартапа. Однако известно, что стартап уже имеет нескольких крупных клиентов и активно работает над реализацией платных проектов. Также в его списке есть сотни компаний, с которыми он собирается сотрудничать.”Поскольку мы работали с корпорациями и многими стартапами, мы поняли, что одновременно с ними работать довольно непросто“, – отметил Ганье. ”Поэтому мы начали строить бизнес-сеть, в том числе заполнять вакансии в стартапах, чтобы помочь им. При этом мы инвестируем капитал и ресурсы, а также предоставляем им технологии и все необходимые инструменты для ускорения разработки своих приложений и получения помощи от крупных корпораций, которые являются нашими клиентами“.Стратегические инвесторы также хорошо вписываются в бизнес-модель Element AI. По словам Джеффа Хербста, вице-президента по развитию бизнеса в NVIDIA, некоторые из них, в том числе и Nvidia, сотрудничают со стартапом, используя при этом свою обучающую платформу. ”Element AI только выиграет от применения высокопроизводительных графических процессоров и программного обеспечения NVIDIA для решения некоторых наиболее сложных проблем в мире“, – заявил он. Другие компании, например Hanwha, сотрудничают в качестве клиентов и инвесторов, чтобы использовать некоторые из возможностей платформы.Искусственный интеллект в свои ранние дни был областью только таких высокотехнологичных компаний, как Google, Apple и IBM, но в наши дни многим компаниям доступен широкий ассортимент AI-решений для любых аспектов бизнеса, начиная от бэк-офисов и систем, ориентированных на клиента, до кибербезопасности и финансовых транзакций, а также производства, логистики, транспорта и робототехники.Но серьезная проблема заключается в том, что до сих пор самые инновационные стартапы в этой индустрии подрываются крупными технологическими гигантами (иногда непосредственно из университетов, где они формируются, иногда немного позже). Для тех, кто по-прежнему остается независимым, по-прежнему существует пробел между тем, какие продукты выходят на рынок, и тем, что было бы наиболее полезным для многих предприятий: поэтому многие из них изучают, как использовать искусственный интеллект в своих компаниях.”Проблема многих корпораций, правительств и других людей, оказавшихся в данной ловушке, заключается в том, что их конкуренты с превосходными решениями на основе искусственного интеллекта всегда будут доминировать на мировых рынках“, – отметил Мэтт Око из Data Collective.Идея создания подобной уникальной AI-платформы или безопасного пространства, где многие компании (которые иногда даже конкурируют друг с другом) смогут продуктивно сотрудничать друг с другом и использовать тех же инженеров для оперативной разработки своих новых продуктов, должна стать огромным прорывом в данной отрасли.Element AI эффективно решает эту проблему, основываясь на тенденциях аутсорсинга: используя системных интеграторов, аутсорсеров бизнес-процессов и других специалистов, которые создали многомиллиардные предприятия, предоставляли консультации или руководили определенными проектами.Element AI заявляет, что многие исходные продукты включают в себя интеллектуальное моделирование, разнообразные модели прогнозирования для небольших наборов данных, интерактивную AI-систему и обработку естественного языка, распознавание изображений и автоматическую маркировку продукции на основе этих изображений, а также эффективные методы агрегирования на основе машинного обучения, обучение управлению движением, алгоритмы статистического машинного обучения, распознавание голоса, различные системы рекомендаций, оптимизацию взаимодействия с потребителями и компьютерную рекламу.Данная платформа объединяет свои исследования и разработки с технологиями других компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, что приносит огромную пользу всем участникам этого процесса и значительно ускоряет создание новых продуктов.”Эту модель создал Йошуа Бенджио – «крестный отец» машинного обучения, а также один из соучредителей данной компании“, – отметил Мэтт Око. ”Подобное огромное преимущество в исследованиях привело к тому, что Element AI сейчас может предоставлять более технически эффективные и более рентабельные решения“.