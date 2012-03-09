В США заработала платежная система Zelle

Усилиями более чем тридцати фин. организаций в США, в том числе и наиболее крупными банками в стране, был запущен пиринговый платежный сервис Zelle.
Как сообщается, на протяжении года платежная система будет интенсивно развиваться ,а также будет добавлена к услугам мобильного банкинга, которые используют партнерские финансовые учреждения.
Платежный сервис Zelle является инструментом для перевода финансов между пользователями различных банковских структур. Предположительно, потенциальными пользователями системы станут 87 миллионов владельцев счетов в банках США.
Сообщается, что в администрацией Zelle уже достигнута договоренность с ЭПС MasterCard и Visa про автоматическое внедрение нового сервиса для обслуживания их платежных карт каждого их собственника. Представителями агентства Early Warning был прокомментирован запуск Zelle, они полагают что его внедрение позволить уменьшить объемы использования наличной валюты приблизительно на 1 миллиард долларов.
специально для mmgp.ru