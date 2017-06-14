MIRAX TRADE - miraxtrade.biz

Mirax Trade Limited
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Mirax Trade Limited является командой профессиональных независимых трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Общее желание увеличить инвестиции на рынке и хорошей обратной связи от наших партнеров, мы постоянно совершенствуем нашу работу. Внедрение новых технологий, использование новых способов торговли, всегда что - то новое , что заставит нас двигаться дальше и дальше. Всегда идти вперед! Это наш девиз. Технологии никогда не стоят на месте, и мы не стоим слишком. Желание быть лучшим делает нас постоянно лучше. Это то, что делает нас одним из лучших.
Наша организация существует под названием Mirax Trade Limited в течение длительного времени, но только недавно мы были зарегистрированы в качестве официальной компании. Государственная регистрация позволяет нам в полной мере были бы наши действия и получить гарантию защиты всех финансовых операций.
Наша деятельность всегда была связана с торговлей на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Это место , где мы чувствуем себя как рыба в воде. С этим багажом знаний и современных технологий, мы можем извлечь высокий процент прибыли от вложенных средств. Мы уже заслужили уважение наших партнеров, имеет хорошую репутацию на инвестиционном рынке, и теперь мы хотим , чтобы заработать уважение и положительные отзывы о нашей компании со стороны инвесторов.
Стать частью большой и сильной командой, которая Инвестируйте с нами и зарабатывать достойные дивиденды.
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Номер транзакции # 179139320
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14153465 (Mirax Trade Limited)
Сумма: 15.00 USD
Примечание: Deposit to miraxtrade.biz User shlyam
Ваш номер batch для подтверждения 179139320