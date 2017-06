laska2006 Любитель

MIRAX TRADE - miraxtrade.biz



Представляю новый фаст



СТАРТ ПРОЕКТА 14/06/2017







Легенда



Цитата: Mirax Trade Limited

Invest в проверенных источников



Mirax Trade Limited является командой профессиональных независимых трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Общее желание увеличить инвестиции на рынке и хорошей обратной связи от наших партнеров, мы постоянно совершенствуем нашу работу. Внедрение новых технологий, использование новых способов торговли, всегда что - то новое , что заставит нас двигаться дальше и дальше. Всегда идти вперед! Это наш девиз. Технологии никогда не стоят на месте, и мы не стоим слишком. Желание быть лучшим делает нас постоянно лучше. Это то, что делает нас одним из лучших.



Наша организация существует под названием Mirax Trade Limited в течение длительного времени, но только недавно мы были зарегистрированы в качестве официальной компании. Государственная регистрация позволяет нам в полной мере были бы наши действия и получить гарантию защиты всех финансовых операций.



Наша деятельность всегда была связана с торговлей на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Это место , где мы чувствуем себя как рыба в воде. С этим багажом знаний и современных технологий, мы можем извлечь высокий процент прибыли от вложенных средств. Мы уже заслужили уважение наших партнеров, имеет хорошую репутацию на инвестиционном рынке, и теперь мы хотим , чтобы заработать уважение и положительные отзывы о нашей компании со стороны инвесторов.



Стать частью большой и сильной командой, которая Инвестируйте с нами и зарабатывать достойные дивиденды.



Работает с Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



ПЛАНЫ:



Mirax Easyline

Best starting option

8% / per day

Min. amount of deposit: 10 USD

Max. amount of deposit: 2500 USD

Time of deposit: 20 days



Mirax Tradeline

Best starting option

9% / per day

Min. amount of deposit: 2501 USD

Max. amount of deposit: 5000 USD

Time of deposit: 20 days



Mirax Proxline

Best starting option

10% / per day

Min. amount of deposit: 5001 USD

Max. amount of deposit: 50000 USD

Time of deposit: 20 days



Реферальная программа: 8% - 2% - 1%



Минимальный депозит - 10$

Минимальный вывод - 1$



Check GoldCoders' HYIP Manager License

miraxtrade.biz - Licensed

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 361 days.



ТЕМА НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К ДЕЙСТВИЮ



ОЗНАКОМИТЬСЯ



Мой вклад

Номер транзакции # 179139320

Оплата со счета: U13660496

Оплата на счет: U14153465 (Mirax Trade Limited)

Сумма: 15.00 USD

Примечание: Deposit to miraxtrade.biz User shlyam

Ваш номер batch для подтверждения 179139320



