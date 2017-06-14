Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MIRAX TRADE - miraxtrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:43
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 588
Благодарностей: 43
УГ: 13
КП: 0.000
MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Добрый день форум

Представляю новый фаст MIRAX TRADE

СТАРТ ПРОЕКТА 14/06/2017



Легенда

Цитата:
Mirax Trade Limited
Invest в проверенных источников

Mirax Trade Limited является командой профессиональных независимых трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Общее желание увеличить инвестиции на рынке и хорошей обратной связи от наших партнеров, мы постоянно совершенствуем нашу работу. Внедрение новых технологий, использование новых способов торговли, всегда что - то новое , что заставит нас двигаться дальше и дальше. Всегда идти вперед! Это наш девиз. Технологии никогда не стоят на месте, и мы не стоим слишком. Желание быть лучшим делает нас постоянно лучше. Это то, что делает нас одним из лучших.

Наша организация существует под названием Mirax Trade Limited в течение длительного времени, но только недавно мы были зарегистрированы в качестве официальной компании. Государственная регистрация позволяет нам в полной мере были бы наши действия и получить гарантию защиты всех финансовых операций.

Наша деятельность всегда была связана с торговлей на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Это место , где мы чувствуем себя как рыба в воде. С этим багажом знаний и современных технологий, мы можем извлечь высокий процент прибыли от вложенных средств. Мы уже заслужили уважение наших партнеров, имеет хорошую репутацию на инвестиционном рынке, и теперь мы хотим , чтобы заработать уважение и положительные отзывы о нашей компании со стороны инвесторов.

Стать частью большой и сильной командой, которая Инвестируйте с нами и зарабатывать достойные дивиденды.
Компания зарегистрированная - Registration number: 10783409

Работает с Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

ПЛАНЫ:

Mirax Easyline
Best starting option
8% / per day
Min. amount of deposit: 10 USD
Max. amount of deposit: 2500 USD
Time of deposit: 20 days

Mirax Tradeline
Best starting option
9% / per day
Min. amount of deposit: 2501 USD
Max. amount of deposit: 5000 USD
Time of deposit: 20 days

Mirax Proxline
Best starting option
10% / per day
Min. amount of deposit: 5001 USD
Max. amount of deposit: 50000 USD
Time of deposit: 20 days

Реферальная программа: 8% - 2% - 1%

Минимальный депозит - 10$
Минимальный вывод - 1$

Check GoldCoders' HYIP Manager License
miraxtrade.biz - Licensed
The certificate was issued by Comodo.
The certificate will expire in 361 days.

ТЕМА НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К ДЕЙСТВИЮ

ОЗНАКОМИТЬСЯ MIRAX TRADE

Мой вклад
Номер транзакции # 179139320
Оплата со счета: U13660496
Оплата на счет: U14153465 (Mirax Trade Limited)
Сумма: 15.00 USD
Примечание: Deposit to miraxtrade.biz User shlyam
Ваш номер batch для подтверждения 179139320
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:18
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,412
Благодарностей: 558
УГ: 3
КП: 0.157
подарки
что ни фаст.планы все,практически ,как под копирку
Кодяич с возвращением
__________________
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rysi1967 на форуме  
Сказали спасибо:
kodyaich (Сегодня)
Старый Сегодня, 16:29
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 588
Благодарностей: 43
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Сообщение от rysi1967
что ни фаст.планы все,практически ,как под копирку
Кодяич с возвращением
Тут согласен.
Фантазия у админов на исходе.
Да фиг с ней, фантазией. Главное чтобы профит давали
Коего всем нам и желаю

И Кодяича тоже приветствую
__________________
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0.33% hourly
7-12% daily
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 6
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Кнопка "регистрация" не доступна..
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korol21 на форуме  
Старый Сегодня, 16:33
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 588
Благодарностей: 43
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Цитата:
Сообщение от korol21 Посмотреть сообщение
Кнопка "регистрация" не доступна..
Да. Есть такой момент.
Уменьшал в хроме масштаб. Заполнял все поля, ставил галку на согласии, а потом простое нажатие клавиши Enter
__________________
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7-12% daily
laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 16:39
#6
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Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 57,129
Благодарностей: 5,677
УГ: 1
КП: 0.498
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Депозит:

Date : 06/14/2017 12:13
From/To Account : U14153465
Amount : -120.00
Currency : USD
Batch : 179136498
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to miraxtrade.biz User hyipcruiser.
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Старый Сегодня, 16:47
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha, Kiev region
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 588
Благодарностей: 43
УГ: 13
КП: 0.000
Автор темы Re: MIRAX TRADE - miraxtrade.biz
Быстрый ответ админа
Владимир писал 2017-06-14 15:38:
> Anmin. Your site have some problem wi*th registration page.
> Fix it.
> --
> Отправлено с Andr*oid

Well done. Admin.
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