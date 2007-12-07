Кошельки Freewallet подчистили на $8 млн?

Из различных кошельков пользователей Freewallet на чей-то адрес утекло более 21 тыс. ETH
на сумму свыше $8 млн
.
Из кошельков Freewallet, разработанных для таких криптовалют, как биткоин, эфириум и монеро, исчезают деньги. Об этом сообщают пользователи Freewallet. С помощью аналитических инструментов Ethereum Blockchain, можно увидеть, что кто-то перевел более 21 000 ETH
(что эквивалентно сумме, превышающей $8 млн) из выбранных случайным образом кошельков Freewallet на некий единый адрес.
Компания-разработчик не сделала по этому поводу никаких комментариев ни в соцсетях, ни на онлайн-форумах, что заставило многих участников сообщества встревожиться, не являются ли они сейчас свидетелями классического случая скама (exit scam) — вида мошенничества, представляющего собой спланированное прекращение выполнения компанией своих обязательств перед инвесторами после того, как ей удалось выжать из них как можно больше средств.
Одним из предвестников такого скама является неадекватное увеличение доходности, что как раз можно наблюдать в последнее время – к примеру, вчера стоимость эфириума в паре ETH/USD
достигла рекордной отметки $400. При этом мошенники традиционно любят объяснять случившееся взломов аккаунтов и хищением средств со счетов.
Источник: ru.forexmagnates.com