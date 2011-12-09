Apple вводит 30% налога на создателей цифрового контента в Китае

Чтобы изменить положение дел в Китае, Apple идет на неоправданный риск. Американский технологический гигант успешно взимал 30% налога с «чаевых», выплачиваемых разработчикам через приложения для социальных сетей поклонниками, которые желают вознаградить их за свою работу. Новые правила затронут самых влиятельных людей в стране — знаменитостей, стримеров и даже блогеров. С помощью новой политики доходы Apple увеличатся, но будет ли это хорошим факторов для компании?
Кики Фок, управляющий директор IDC China, сказала: «Создатели контента движут цифровое пространство Китая. Возложив на них 30% налога, доход технологического гиганта в Китае значительно увеличится. Тем не менее это не мудрый шаг для долгосрочной перспективы. Новая политика ослабит доход китайский производителей контента, а они, в свою очередь, могут повлиять на продажи iPhone».
Что за новая политика? Недавно Apple обновила правила налогообложения в App Store. Компания хочет получать 30% от чаевых в Китае, полученных миллионами трудолюбивых создателей цифрового контента, которые зарабатывают деньги на трансляциях пения и танцев, публикации жизненного опыта и знаний. Действия Apple уже вызвали определенное возмущение со стороны технологического сообщества Китая. Ло Юнхао, исполнительный директор компании Smartisan и знаменитость в китайской версии твиттера Sina Weibo, назвал поступок компании «отвратительным».
Чаевые редко используются на Западе, но это обычное явления для более чем 700 миллионов смартфонов в Китае. Все большее количество китайцев благодарят создателей контента небольшой суммой денег — в диапазоне от 5 до 200 юаней. Они оказывают поддержку за хорошие видео, статьи и все, что им нравится в интернете. По данным iiMediaResearch, почти 100 миллионов человек из Китая заплатили за доступ к информации, а около 280 миллионов высказали готовность платить за прослушивание музыки. Для примера, лучшие стримеры могут зарабатывать миллионы юней в год, причем основной денежный поток поступает через чаевые.
Новая политика влияет только на доходы тех создателей контента, кому присылают чаевые через iPhone. Пользователей Android нововведение не затронет.
Перевод специально для mmgp.ru
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