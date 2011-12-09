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Apple вводит 30% налога на создателей цифрового контента в Китае

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Apple вводит 30% налога на создателей цифрового контента в Китае
Чтобы изменить положение дел в Китае, Apple идет на неоправданный риск. Американский технологический гигант успешно взимал 30% налога с «чаевых», выплачиваемых разработчикам через приложения для социальных сетей поклонниками, которые желают вознаградить их за свою работу. Новые правила затронут самых влиятельных людей в стране — знаменитостей, стримеров и даже блогеров. С помощью новой политики доходы Apple увеличатся, но будет ли это хорошим факторов для компании?



Кики Фок, управляющий директор IDC China, сказала: «Создатели контента движут цифровое пространство Китая. Возложив на них 30% налога, доход технологического гиганта в Китае значительно увеличится. Тем не менее это не мудрый шаг для долгосрочной перспективы. Новая политика ослабит доход китайский производителей контента, а они, в свою очередь, могут повлиять на продажи iPhone».

Что за новая политика? Недавно Apple обновила правила налогообложения в App Store. Компания хочет получать 30% от чаевых в Китае, полученных миллионами трудолюбивых создателей цифрового контента, которые зарабатывают деньги на трансляциях пения и танцев, публикации жизненного опыта и знаний. Действия Apple уже вызвали определенное возмущение со стороны технологического сообщества Китая. Ло Юнхао, исполнительный директор компании Smartisan и знаменитость в китайской версии твиттера Sina Weibo, назвал поступок компании «отвратительным».

Чаевые редко используются на Западе, но это обычное явления для более чем 700 миллионов смартфонов в Китае. Все большее количество китайцев благодарят создателей контента небольшой суммой денег — в диапазоне от 5 до 200 юаней. Они оказывают поддержку за хорошие видео, статьи и все, что им нравится в интернете. По данным iiMediaResearch, почти 100 миллионов человек из Китая заплатили за доступ к информации, а около 280 миллионов высказали готовность платить за прослушивание музыки. Для примера, лучшие стримеры могут зарабатывать миллионы юней в год, причем основной денежный поток поступает через чаевые.

Новая политика влияет только на доходы тех создателей контента, кому присылают чаевые через iPhone. Пользователей Android нововведение не затронет.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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