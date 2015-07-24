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Банк HSBC запустил свою "социальную сеть"

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Банк HSBC запустил свою "социальную сеть"
На прошлой недели, банк HSBC Holdings Plc запустил HSBC Connections Hub для своих клиентов.


HSBC Connections Hub - цифровая платформа, которая предназначена для того, чтобы клиенты банка HSBC могли устанавливать связи с проверенными партерами со всего мира через эту цифровую платформу



Ричард Дэвис, глава HSBC Commercial Banking, сказал: «Поиск и установления связи с новым бизнес-партнером может быть достаточно сложной задачей, и это становится все труднее с расстоянием».

«Мы создали HSBC Connections Hub, с целью помочь преодолеть преграды для компаний всех размеров, которые хотят наладить новые бизнес отношения внутри страны и за рубежом. Каждый бизнес, взаимодействующий через HSBC Connections Hub, является клиентом HSBC, предоставляя пользователям уверенность в том, что они уже имеют одну общую практическую связь ».

Например, в 2016 году около 37 тис компаний из Сингапуру, 80% из которых были МСП (малые и средние предприятия), обратились за помощью к International Enterprise Singapore для лучшего понимания зарубежных рынков и поиску надежных бизнес партнеров на них.

Начальник отдела банковского дела HSBC Сингапур Нг Ли Лиан сказала: «Мы видим, что HSBC Connections Hub будет дополнять существующие ресурсы, доступные для интернационализирующих МСП, которые ищут новых клиентов, поставщиков или международных партнеров».

По причине того, что платформа только для клиентов банка HSBC, пользователи могут осуществлять целевые поиски и быть уверенными, в том, что организации, с которыми они устанавливают связь на HSBC Connections Hub, прошли ряд проверок со стороны банка HSBC.

Клиенты создают бизнес-профиль для представления своего бренда, в котором указывают информацию о компании, продукте, местоположении и бизнес-интересах.

Затем интеллектуальная автоматическая поисковая система выявит потенциальных покупателей и продавцов на других рынках.

Кроме того, клиенты могут осуществлять поиск и просмотр профилей конкретного бизнеса с использованием таких переменных, как местоположение, промышленность или продукты / услуги. Пользователи могут отправлять личное сообщение своим целевым деловым партнерам через платформу HSBC Connections.

Клиенты HSBC могут также изучать возможности бизнеса на платформе HSBC Connections Hub, а другие пользователи могут фильтровать возможности, которые они видят, в зависимости от типа продукта, стоимости и / или местоположения.

Индивидуальные возможности появляются в разделе «Что нового» на домашней странице каждого пользователя.

К многоязычной платформе HSBC Connections Hub могут бесплатно присоединиться компании с Канады, Мексики, Сингапура, Великобритании, США, Китая и Индии. Компания сообщает, что в дальнейшем добавит больше стран.


Специально для mmgp.ru
Jeff Jeff на форуме  
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