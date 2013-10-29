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Законопроект по легализации акций Блокчейна в штате Делавэр движется к дедлайну

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Законопроект по легализации акций Блокчейна в штате Делавэр движется к дедлайну
Делавэр стал на один шаг ближе к официальному признанию блокчейн акций.

Законодатели штата в мае подали проект, который официально на юридическом уровне признает реестры акций и различные деловые книги, которые хранятся в системе блокчейна. Работа над воплощением этой идеи в жизнь началась еще в прошлом году в рамках предложения сократить бумажную волокиту при открытии бизнеса в Делавэре.

По имеющимся данным известно, что Сенат принял законопроект 6 июня: 20 голосов за и один воздержался. Голосование произошло на следующий день после того, как государственные органы передали законопроект в Сенат.

Таким образом, проект теперь переходит в Палату представителей Делавэра и Судебный комитет должен рассмотреть его в течение 12 дней.
Чтобы проект окончательно стал законом нужно одобрение двух палат, а губернатор Джек Карни должен будет утвердить его своей подписью. Если произойдет именно так, то закон вступит в силу 1 августа, хотя не исключено, что его реализация может произойти и позже если возникнут определенные задержки во время его утверждения иесли закон не будет подписан до 30 июня из-за правил Генеральной ассамблеи штата Делавэр.

Перевод специально для форума MMGP. RU

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