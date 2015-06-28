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Юридические проблемы для крупных глобальных банков продолжаются

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Юридические проблемы для крупных глобальных банков продолжаются
Юридические проблемы для крупных глобальных банков продолжаются. Немецкий банк Deutsche Bank AG согласился урегулировать иск инвесторов, заплатив $170 млн. Банк был обвинен в манипулировании базовой Европейской межбанковской ставкой предложения (EURIBOR) и связанными с нею производными инструментами.





Deutsche Bank урегулирует иски следуя за недавними аналогичными урегулированиями Barclays и HSBC Holdings, согласно которым банки согласились выплатить соответственно $94 млн и $45 млн.

В иске утверждалось, что банки сговорились, манипулировали Euribor и устанавливали цены на производные на основе Euribor с июня 2005 года по март 2011 года, чтобы получить прибыль. Истцами по делу выступили Пенсионная система учителей штата Калифорния и Greenwich.


EURIBOR - широко распространенная эталонная ставка. Несколько финансовых учреждений, ипотечных кредиторов и агентств кредитных карт устанавливают свои собственные ставки по отношению к ней. С этими ставками связаны производные финансовые инструменты и другие финансовые продукты.

То, что финансовые учреждения манипулировали такими базовыми ставками вызвало подробные расследования регулирующими органами в Европе, Азии и Америке, требуя миллиарды долларов в качестве урегулирования исков и штрафов. Расследования показали огромные мошенничества, при этом ссуды, ипотечные кредиты, финансовые продуктов и контракты на сумму почти $300 трлн были связаны с подделанными процентными ставками.

Регулирующие органы расследуют этот вопрос и планируют выдвинуть важное решение, пытаясь предотвратить такую проницательную практику в будущем, привлечь правосудие к пострадавшим и наказать виновных.

Deutsche Bank потерял почти 4,1% на NYSE за год, что отражает обеспокоенность инвесторов.



Специально для mmgp.ru
Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 00:33.
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