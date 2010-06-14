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#1
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,990
Благодарностей: 16,385
УГ: 11
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Зачем нужны национальные криптовалюты?
Не совсем понимаю смысл создания криптовалют с привязкой к государству или региону.
Вот зачем эти все китайские, российский, украинские и прочие "местные" криптовалюты?
Кто-то может пояснить?
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Сегодня, 00:12
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