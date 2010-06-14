Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Зачем нужны национальные криптовалюты?

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Записей в блоге: 54
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Вопрос Зачем нужны национальные криптовалюты?
Не совсем понимаю смысл создания криптовалют с привязкой к государству или региону.
Вот зачем эти все китайские, российский, украинские и прочие "местные" криптовалюты?
Кто-то может пояснить?
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Метки
национальная криптовалюта
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